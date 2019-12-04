中关村在线消息：北京时间12月4日消息，美国时间周二的时候，谷歌联合创始人拉里·佩奇对外宣布，他将不再担任谷歌母公司Alphabet CEO，这一职位将交给现任谷歌公司CEO桑达尔·皮查伊。另一位创始人谢尔盖·布林也卸任了Alphabet总裁，并在今后不设置总裁一职。



拉里·佩奇卸任Alphabet CEO 告别信令人动容

同时，佩奇也发布了一封公开信，令人非常动容。两人在告别信中写道，自从他们发布了首封创始人公开信后，谷歌已经在逐渐成长，变得成熟。2015年谷歌重组为Alphabet开始，Alphabet旨在通过强有力的领导和子公司独立运营实现业务上的成功。

两位创始人认为，随着Alphabet现在进入稳定发展期，谷歌和其他业务作为独立公司有效运营，简化管理层结构就成了一件自然而然的事情。Alphabet和谷歌不再需要两位CEO和一位总裁。接下来，皮查伊将同时担任谷歌和Alphabet CEO，他将负责领导谷歌，管理Alphabet对其他业务的投资。

公开信的末尾，两位创始人表示，谷歌从一个小型研究项目发展成了数十亿人获取知识和赋权的源泉，这让我们受宠若惊。这个由我们两位斯坦福大学学生下的赌注造就了许多其他技术赌注。我们无法想象，当我们在1998年把服务器从宿舍搬到仓库时，会开启这么一段非凡旅程。

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