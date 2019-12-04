早报：高通骁龙865发布 佩奇正式“退位”

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

Android11有传来新消息，一起看下。

Android 11 R新功能曝光：飞行模式可不切断蓝牙音频



Android 11 R新功能曝光

据XDA消息，开发人员luca020400在AOSP Gerrit中发现了名为“可感知蓝牙的飞行模式”功能。该功能允许用户在蓝牙A2DP设备或助听器设备处于连接状态时，打开飞行模式时不关闭蓝牙。



报道中称，“A2DP”是用于多数蓝牙耳机和头戴式耳机的媒体流配置文件，这似乎意味着该功能只能在连接蓝牙音频设备时可用。XDA称该功能有望在下个大版本Android 11 R中上线，对那些不常使用蓝牙的用户而言这是个“小功能”，但对那些经常坐飞机出差且频繁使用蓝牙功能的用户而言，可谓是福音。

RedmiBook全面屏笔记本官宣：或采用全面屏设计



RedmiBook全面屏笔记本官宣

小米笔记本官方微博再次预热道：“双窄边、三窄边，也能称为是全面屏？在我们看来，少一条边都不行！”



由此来看，RedmiBook面屏笔记本将采用四边超窄边设计。小米笔记本官方还透露将于明天上午10点公布这款笔记本的真容。

小米笔记本官微还宣布：“作为首款RedmiBook全面屏笔记本，不但要将极致性价比进行到底，也要更轻薄的机身，更震撼的大屏，更高端的品质追求。RedmiBook全新产品线，带来全新超乎想象的「全面屏」！”

俄罗斯要求iPhone须预装本国软件，苹果称等同于越狱无法接受



俄罗斯要求iPhone须预装本国软件

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署了一项新法律，要求在该国销售的所有智能手机、个人电脑和智能电视机都预装俄罗斯本土科技公司开发的软件，将于明年7月起生效。



据悉，如果相关的企业违反了这一法律，则将会面临20万卢布（相当于3100美元）的罚款，如果多次违反法律，则政府监管部门将禁止在俄罗斯市场销售产品。该法律的支持者声称，这将帮助俄罗斯开发商更好地与外国科技公司竞争，这项立法还旨在使消费者免于购买新设备后下载软件。

有电子零售商对该法律表示反对，称该立法是在未经咨询他们的情况下通过的。该法律还引发了业内人士的担忧，这一规定可能会让一些科技企业退出俄罗斯市场。另外俄罗斯媒体报道，今年早些时候，苹果曾威胁称，如果全面禁止在没有预装应用的情况下销售其产品，苹果将退出俄罗斯市场，目前尚不清楚苹果将如何应对这一消息。

诺基亚将任命新董事长：曾担任网络业务部门前主管



诺基亚将任命新董事长

据国外媒体报道，电信设备制造商诺基亚周二宣布，计划任命公司网络业务部门前主管萨里·巴尔达夫（Sari Baldauf）为董事长，接替已任职8年的里斯托·西拉斯玛（Risto Siilasmaa），后者即将离职。



今年10月，诺基亚下调了2019年和2020年的业绩预期，因为需要加大对5G的投资。为了节省资金，诺基亚还暂停了派息。受此影响，今年以来诺基亚股价已狂跌近30%。

佩奇和布林“退位” 皮查伊接任Alphabet CEO



皮查伊接任Alphabet CEO

谷歌的联合创始人拉里-佩奇（arry Page）和谢尔盖-布林（Sergey Brin）将辞去母公司Alphabet 首席执行官和总裁的职务。谷歌的首席执行官桑达尔-皮查伊（Sundar Pichai）将成为Alphabet的首席执行官。佩奇和布林作为大股东仍将留在公司董事会。



“随着Alphabet的发展壮大，谷歌和其他公司作为独立公司有效运作，现在是简化我们管理结构的自然时机。”佩奇和布林表示，“当我们认为有更好的方式来管理公司时，我们从来都不是那种会沉迷权力的人。Alphabet和谷歌不再同时需要两位首席执行官和一位总裁。未来，桑达尔-皮查伊将成为谷歌和Alphabet的首席执行官。”

高通骁龙865亮相：搭载X55 5G基带，支持8K视频



高通骁龙865亮相

高通表示，骁龙865搭载了X55 5G基带，采用了第5代AI引擎，支持了HDR10+ ，5G网络方面则是支持mmWave毫米波, Sub 6 GHz, CA, DSS, 独立和非独立组网。高通骁龙865的AI性能达到了15 TOPS ，是上代的两倍，支持 8K30帧或者是 64MP 4K视频拍摄，最高支持200 MP的相机。



性能方面，高通骁龙865的 GPU 性能提升了25%，将给手机游戏带来桌面版的体验。综合性能方面，高通表示骁龙865在CPU、GPU等项目中持续性能第一。

高通骁龙765/765G亮相：搭载X52 5G基带



高通骁龙765/765G亮相

高通骁龙技术峰会上，首先亮相的是高通骁龙765/765G处理器，搭载了 X52 modem，高通称是首款全球集成5G平台。



高通表示X52基带速度可达3.7 Gbps，支持毫米波、Sub 6、独立/非独立组网和DSS。其他方面，高通骁龙765/765G处理器还搭载了第5代AI引擎， 内置ISP 支持4K60 HDR10+。

高通骁龙765/765G处理器最高支持192MP像素的相机。除此之外，高通还优化了使用体验、多人游戏。

小米10官宣！全球首发骁龙865



小米10官宣

高通骁龙峰会上，小米副董事长林斌特别受邀登台，宣布了小米新一代旗舰小米10，并将全球首批搭载高通骁龙865 5G顶级平台。



同时，林斌还透露了即将发布的Redmi K30系列，会搭载高通首款5G集成移动平台骁龙765G。而在整个2020年，小米将发布超过10款5G手机。

OPPO：首批推出骁龙865旗舰手机，765G本月就到



OPPO：首批推出骁龙865旗舰手机

根据OPPO最新的消息，OPPO将于2020年第一季度首批推出基于骁龙865移动平台的旗舰级5G手机。另外，即将于12月正式发布的全新Reno3 Pro将率先搭载新一代骁龙765G集成式5G移动平台，成为OPPO首款双模5G手机。



OPPO表示，骁龙865 5G移动平台能够为OPPO旗舰极产品提供最佳蜂窝连接性能、网络覆盖和能效，为OPPO用户提供下一代视频、拍照、游戏的极致体验。另外，7纳米工艺制程打造的骁龙765G集成式5G移动平台将用于Reno3 Pro手机。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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