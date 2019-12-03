罗永浩在“老人与海”发布会上就讲了三件事

中关村在线消息：今晚，罗永浩在北京召开了主题为 “老人与海”的黑科技发布会。整个发布会上罗永浩就讲了三件事：什么是Sharklet鲨鱼皮抗菌材料，它的商业前景怎样，以及想要Sharklet鲨鱼皮抗菌材料只能找罗永浩。

什么是Sharklet鲨鱼皮抗菌材料









早在19年前，安东尼·布伦南博士受鲨鱼皮的结构启发，经过多年的反复试验，终于做出了一种能有效解决海藻问题的微结构。在反复的试验中，他还发现，这种微结构除了可以对付海藻，还可以抗菌——这就是Sharklet鲨鱼皮抗菌材料。









罗永浩表示，Sharklet能够抑菌有三个原因：第一个原因：接触面积小，所以不易附着；第二个原因是细菌掉到了宽 2 微米，高 3 微米的沟壑中，所以当你碰触到物体表面时，大大减少了你与细菌接触的概率。



至于第三个原因：“细菌卡在只有 2 微米宽的沟壑，和细菌的胖瘦差不多，它很想分裂，但最后只能精神分裂。”

Sharklet鲨鱼皮抗菌材料能干啥？

罗永浩表示，一切合成革、塑料和硅胶制品表面均可以适用sharklet技术。





鲨纹技术适合制作各类医学导管，抗菌的耐久性强。采用鲨纹的导管表面纹理是横置的，抑制病菌的分裂。鲨纹在公众领域的应用也十分广泛，例如公共交通与公众厕所等，地铁把手与马桶盖表面滋生众多细菌。

sharklet鲨纹技术也可以应用在体育用品领域，健身房的皮革用品也是滋生细菌的温床；家居领域的冰箱盒子、电器开关以及沙发等同样需要鲨皮纹理；或者墙纸和建材领域同样可以采用sharklet技术。









鲨纹在母婴产品领域也有广泛应用，各类婴儿用具都需要抑菌的特性。运动水杯、牙刷等高密度材料都能够应用到sharklet技术，与中国最大的筷子厂商双枪合作，明年初推出抗菌筷子。另外运动鞋也有望采用sharklet材质。



目前在计划之中的也有锤子科技的行李箱系列，并且已经推出了sharklet材质的儿童背包，地平线8号 抗菌儿童背包，sharklet抗菌材料原价499元，今晚预售399元。

地平线8号经典旅行箱，内衬采用sharklet纹理，适合商务人士。sharklet抗菌版，原价1999元，预售价1699元，一月份发货，可在京东和天猫平台预定。





不仅如此，罗永海宣布，鲨纹技术可以应用在情趣用品领域。



想要Sharklet鲨鱼皮抗菌材料就找罗永浩

罗永浩表示，任何合作伙伴都能的得到sharklet技术提供的新产品、新技术领域的热启动支持，以及长期的市场营销支持、世界级的设计和产品设计支持。





截至目前sharklet技术合作已经有143+企业参加，sharklet将尽快寻找合作伙伴，盖得排行也提供相关的支持。

最后罗永浩说：他很好





在会上罗永浩表罗示，自己已不在限制消费名单之上。同时罗永浩也表示过得很好，正在尽快解决债券问题。【7338832】



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