晚报：苹果看好iPhone SE2 三星S11渲染图再曝

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

苹果内部看好iPhone SE2 明年2月即将上市





近期有关苹果iPhone SE2的新闻开始逐渐增多。有知名业内人士爆料，苹果即将在明年2月份推出iPhone SE2，并且公司内部对这一项目也非常看好，预计明年一年总销量将会超过3000万。iPhone SE2将搭载A13处理器，而价格就成为了这款新机最重要的部分。此前知名分析师郭明錤给出了他认为的价格预测，他表示iPhone SE 2的起售价格将为399美元。

Z点评：iPhone SE2一出，苹果又将获得一块巨大的市场。

疑似小米MIX 4谍照曝光 采用屏下摄像头技术





据知情人士透露，小米MIX 4将在明年初发布，近日有外媒再次曝光了一组疑似该机的上手图。根据图片显示，小米MIX 4的正面将采用一块曲面的显示屏，且前置相机采用屏下摄像头方案。正面除了隐约可见的屏下摄像头之外，并无其他任何开孔。同时，屏幕的边框非常窄，顶部和左右两边的宽度基本一致。



Z点评：小米的真旗舰，或许我们要等到明年了。

腾讯发出邀请函 明天举行Switch国行发布会





在昨天腾讯NintendoSwitch官方微博宣布12月4日公布国行信息之后，国内游戏媒体游民星空也表示，他们已经接到了腾讯的邀请函，12月4日召开国行Nintendo Switch产品上市发布会。

Z点评：Nintendo Switch国行的具体信息，明天终于要公布了。

PlayStation获吉尼斯纪录 4台主机售出超4.5亿台





今天索尼互动娱乐在日本召开了PlayStation Awards 2019颁奖盛典。在这次盛典上，索尼互动娱乐新任社长Jim Ryan确认，PlayStation被认证为有史以来销量最高的家用电子游戏机品牌。

Z点评：从游戏品牌上来看，PlayStation 25年的积淀让他们获得了许多。

三星Galaxy S11渲染图再曝 小开孔+窄边框





日前，知名爆料博主@冰宇宙在微博上曝光了一张疑似三星Galaxy S11的屏幕面板谍照。随后，他晒出了根据目前已知消息和屏幕面板制作的渲染图。



从图片来看，三星Galaxy S11整体的外观依然延续了Galaxy S一贯的圆润风格，正面采用了与Note 10系列类似的居中打孔的显示屏，不过前摄开孔的孔径要更小一些，同时下方的边框还有进一步的收窄。

Z点评：三星下一代旗舰机，距离我们越来越近了。

张信哲举行全球首场5G演唱会 中兴电信提供支持





根据中兴官方公布信息显示，张信哲-未来式巡回演唱会将于12月14-15日在上海召开。这次演唱会上，中兴和中国电信将会对这场演唱会进行技术支持，也将成为全球首场5G演唱会。观众可以在这场演唱会中体验5G端到端的流畅体验。中兴还表示，现场粉丝可在演唱会现场使用5G手机，实时将“爱如潮水”分享给好友，不用担心没有信号以及卡顿。

Z点评：5G发展的速度之迅猛，各种第一纷纷出现。

iQOO Neo 855 Plus版曝光 安兔兔跑分超50万





据安兔兔官微最新消息，近日在后台数据库中发现一款vivo旗下型号为“V1936AL”的新机，根据型号来看，该机正是近期多次被曝光的新版iQOO Neo。新版iQOO Neo采用了了一块分辨率为2340×1080的显示屏，搭载骁龙855 Plus处理器，内置8GB内存和128GB机身存储空间，提供前置1600万像素摄像头，后置主摄为1200万像素。



Z点评：iQOO Neo 855 Plus的官宣只是一个时间问题了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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