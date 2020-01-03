价格更亲民 买一台蔚来ES6电动车怎么样

在科技媒体编辑的眼中，新能源汽车会是什么样的？就在上周，我们有幸试驾了蔚来ES6这款颇有人气的纯电车型，也很愿意与大家分享分享我们的真实感受，或许您会看到与传统车媒不太一样的视角。

01 蔚来ES6的颜值

一辆车拿到手后，最先注意到的自然是外观的部分。蔚来ES6给人的第一感觉就是：“怎么这么大？”而事实上这辆车确实挺大的，轴距达到了2900mm，毕竟这是一辆SUV。





蔚来ES6的四个门把手采用的是当下新能源车比较普遍的隐藏式设计，要开门时才会弹出来。

不得不说，在靠近到开门上车的这一个过程中，车前灯以及车轮附近的呼吸灯，加上自动弹出的门把手，还是很带感的，科技味儿有了。





从总体上来说，蔚来ES6的外形设计科技感很足，和传统燃油车有明显观感上的差异，前脸格栅处的设计颇有未来感。实际这几天开下来，这辆车在外观上实在没发现什么槽点，笔者个人算是挺满意。非要说的话，可能觉得车尾灯设计还是有些保守。

具体的大家看图吧，下面这组实拍应该可以传达出真实的外观，请自行感受。

























02 内饰与传统汽车大不同

开门进入蔚来ES6的第一感受是空间并没有想象的那么大，毕竟这是台车的轴距有2900mm，但车内的实际感受和预期稍微有些落差。

先来说说内饰部分几个比较让人印象深刻的。第一个自然就是环绕车厢一圈的灯带，白天看可能不太明显，但是晚上绝对相当地有氛围。值得一提的是，这圈灯带可以通过设定变更色彩，可选色还相当不少。第二个让人喜欢的就是这个全景天窗了，视野确实够大，抬头看天颇有情调。





“女王座椅”是自蔚来ES8就延续下来的设计，座椅可以完全打开形成一张“躺椅”，而且能够很好地符合人体工学照顾到头部、腰部、臀部、腿部和脚部的舒适度，座椅前方有脚垫自动弹出。









行车记录仪是笔者特别想说的一个部分，因为这一回完全是内置的，因此摄像头的位置直接位于后视镜的前方正中，这意味着拍摄的视频是最佳位置，不会有任何偏斜。

蔚来ES6的换挡把手也值得说一说，它既没有延用传统燃油车的设计思路，也没有选择按键的模式，而是采取了一种折中的方案。这样做既保留了扳动把手的手感和直觉性，又不会过多的占用空间，非常简约的设计。





整体上我对蔚来ES6的内饰还是比较满意的，它不是那种奢华型的设计，而是更倾向于年轻和未来科技感，突出简约冷谈的风格。这么一说，倒是反向盘的设计有些与整体风格不太搭，过多的按键更像是真空管朋克。





03 蔚来ES6驾驶体验

说了这么多，蔚来ES6这辆车开起来到底是什么感觉呢？非常明显的能感受到，蔚来想告诉我它是一辆让人开起来很轻松的车，别看2900mm+的轴距，将近5米的车身，但是一旦开起来，它好像刻意的想要把肉藏起来。

这一点和我平时接触的美系车截然相反，主要是在油门和方向两个方面，蔚来的油门（电门）很轻，再加上本身电动车的优势，初次驾驶绝对给你一种很猛的感觉，而不像美系车，踩踏板就能感觉很厚重。方向盘的设定也比较轻，即便开启运动模式，我相信女生也可以从容地转方向。

这两个特性再配合辅助驾驶模式，在北京环路上巡航，绝对感觉很轻松惬意，是一辆很好开的车。





但蔚来ES6同时对部分人来说可能也有一些不适，因为电门踏板较轻，不用需要特别大的力就能开始加速，踩惯了传统油门的人可能容易下重脚，像笔者这样的就需要适应一段时间，这几天一直有意识收着力，还挺累的。再加上蔚来动力很猛，因此在堵车的时候，长时间更容易累。

另外全家出行，路程比较远，冬天又要开暖风，为了保证续航，一般会开启节能模式。然而节能模式的动力回收系统，在不给油门的时候，会立刻感到一阵阵的刹车感，这种感受使车内的一家老小明显感到不舒服，希望在未来有所改进。

04 科技感体现在方方面面

以上就是我们以看待传统汽车的视角来审视蔚来SE6的感受，但今天我们更聚焦的并不是在那些方面，而是接下来的部分，我们要以一种看待科技产品的视角去感受这辆车。蔚来SE6是如何体现出科技感的呢？它做得又是如何，我们一同走近来看。

蔚来ES6上车第一眼可能就注意到了那块显示屏以及其上方的智能语音助手NOMI，这在传统燃油车里是比较少见的，一下子科技感就上来了。而且值得一提的是，当你上车时，NOMI是会把头转向你的。当然，我们也有同行的编辑提出了自己的意见，他对这块显示屏和NOMI的面板没有采用OLED屏而感到不满，认为不够有档次。









蔚来ES6的驾驶位前方挡风玻璃上还支持HUD，能够实时显示导航和时速，这也是相当有未来感的一处设计。可能有人觉得这个设计的实际用处不大，但这真的很酷。





此外作为手机不离身的现代人，能够随时随地地方便充电是基本需求。在蔚来ES6里充电不再需要拉出各种各样的线了，无线充电了解一下。

现代的科技数码产品，相机几乎成了标配，因此当看到蔚来ES6里也内置了一颗摄像头，还支持自拍的时候，笔者着实有些意外。当然对于车内设置摄像头这件事还是存在一些隐私上的争议的，笔者觉得如果能有个镜头盖会更好。





至于这个相机的效果，白天拍摄还不错，暗光环境下就有些糟糕了。





不过有一点必须要提一下，蔚来ES6车内存储的内容，比如照片、行车记录等，只能通过USB导出，而不支持蓝牙传输。这一点放到现在来看是很不方便的，增加了传输文件的复杂度。

作为一款突显现代科技的新能源车，蔚来ES6的很多地方是自动的，比如车门把手、比如充电口盖、比如后备箱门等等。

当然，真正体现出蔚来ES6科技感的，还是要说回到这款车的人车交互。通过车载的那块显示屏，蔚来ES6用有一套完整的图形交互系统，几乎所有车内的操控都可以通过这套可视化的系统来进行，因而也就取消了大部分物理机械按钮，让整个车内看上去更加简洁。

蔚来ES6的图形交互设计逻辑基本符合手机等移动设备的传统，车主应该很快就能上手，首屏是地图导航，下拉为通知中心，上拉是控制中心快捷开关。在菜单和设置界面，我们可以做出几乎所有操作。









最值得一提的就是，通过这套图形交互系统，蔚来ES6可以随时切换驾驶模式，包括舒适、节能和运动，甚至运行车主自定义，对各个驾驶和动力等细节进行个人设置，而且操作非常直观。当笔者切换驾驶模式时，底盘的自动升降感受是很明显的。









05 用一次就难忘的智能交互

尽管蔚来ES6提供了一个不小的液晶控制屏幕，但在绝大部分时间里，为了安全考虑我们更多是在使用语音交互，而不是亲手去在屏幕上操作。所以对于蔚来ES6的语音助手NOMI我们就格外关注，并进行了一系列的对话测试，最后有以下心得分享给大家。

首先是NOMI的语音识别能力的测试，经过几天下来超出常规频次的使用测试，NOMI的一次识别准确率在85%以上，二次识别准确率超过95%，只有极少情况多次重复还无法理解车主意图的。

值得一提的是，NOMI能够识别一句话里的多重指令，而不需要将多个指令拆分成多次下达，比如我们说“嘿NOMI，请打开方向盘和座椅加热”，它能够正确完成两个动作，而不是只能执行一个。





值得肯定的是，与NOMI对话并不要严格的语句规范，口语化的表述一样能够识别出用户的真实意图，比如说“空调太热了”，NOMI就自动空调降低温度。





而且NOMI能够判断出是谁在发出指令，并会面向这名乘客。比如我坐在副驾驶位让NOMI打开车窗，并不需要说“打开副驾车窗”，NOMI会知道需要打开副驾这边的车窗。





但必须承认，在每次发送语音指令前都喊一句“嘿NOMI”确实比较麻烦，所以蔚来ES6在方向盘上专门设计了一个唤醒按键，这样就可以直接说指令内容了。

需要说明的是，蔚来ES6的语音控制并非能控制全车的所有操作，只要是涉及到行车安全的指令都不会被执行，包括调整座椅、方向灯、驾驶模式切换、车门控制等等，以防其他人通过语音指令干扰司机驾驶，很容易造成危险。





总的来说，蔚来ES6的语音操控很令人满意，以至于在换回我自己的车后，还是会下意识的通过语音来下指令，发现没有回应后甚至有些失落，总觉得少了些什么。这可能就是由奢入俭难吧。

06 实地体验蔚来换电站

最后来聊聊很多人关注的免费换电池吧，这算是蔚来的一项很特别的服务了，我们也亲自去体验了一番，这里和大家分享一下。

蔚来的换电池服务简单来说就是车主可以去到专门的蔚来换电站，将现在的电池直接替换成满电的电池，一般在电池电量很低且急用车等不及充电时选择。





要去换电池需要先通过蔚来的手机APP查询换电站，然后打电话过去询问是否在维护，有没有电池可换，这一点其实笔者觉得体验不够流畅。如果App上的换电站信息能够实时更新信息，让车主一目了然就更好了。

我们先是到距离我们最近的一处换电站，发现正在维护中，所以又去了另一个站点。到达站点的时候有一辆车正在换电，一辆车排在我们前面，每个换电站同时只能进行一辆车的作业。还算不错，不用排很久。





大约等了十来分钟轮到我们了，工作人员会让我们下车，由他来将车开进换电站进行电池更换。整个换电池的过程是全自动的，通过计时我们得出，更换一辆车的时间在7分钟左右，还是挺快的。





最后工作人员将车交给我们，我们就开车走人了，整个过程算上排队的时间大概在20分钟左右，完全免费，而且整个流程下来是很流畅的。花20分钟变身成满电状态，还不用交钱，我算是相当满意了。

07 结语

就笔者自己的体验来说，蔚来ES6有四点让我印象特别深刻的地方：

一、蔚来ES6整体外观和内饰设计上更倾向于热爱科技的人群，尤其是对年轻人的吸引力颇大，笔者就非常满意这样的设计，显得与众不同，但又不会特别扎眼。

二、车内预置的各类智能设备基本上都很实用，也确实是现代都市人的刚性需求，传统汽车在这方面还停留在工业时代，而蔚来ES6显然已经进入了信息时代。

三、智能语音交互是笔者最喜欢的设计，在体验之后甚至很难再回到传统的手动交互习惯上，只能说是由奢入俭难呐。

四、驾驶能够切换模式，在部分模式下和传统燃油车差别不大，但如果要追求节电会有些不舒适，仍旧有提升的空间。

以上就是我们体验蔚来ES6的真实过程和感受，我们这里也不做任何的价值判断，只是将我们使用的过程、场景和心得体会如实地复述出来。

如果朋友们完整地阅读了这篇文章，这时候应该也有自己地判断了。希望我们的分享能够给大家一些参考的价值，祝驾车愉快。

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