中关村在线消息：北京时间12月3日消息，此前有消息显示，三星即将在明年推出全新的翻盖手机风格的可折叠手机，三星在开发者大会上也展示了这款设备的潜在设计。最近，韩国媒体也给出了这款设备的更多信息。



三星明年还要推可折叠手机 要让大部分人买得起

韩国媒体表示，三星明年推出的垂直翻盖式可折叠手机在售价上可以普通的消费者接受。这款垂直翻盖式可折叠手机售价预计将会是845美元（约合人民币5947元）。三星这样的定价主要是为了进一步提升手机的销量。

三星公司今年推出了可折叠手机Galaxy Fold，与此同时，似乎他们还要推出可折叠的平板电脑。最近，这种平板电脑的设计图已经流出，与之前的NDS游戏机非常类似。

根据Letsgodigital给出的设计图显示，三星折叠平板采用了四边等宽设计，并实现内向折叠。不过，专利中并没有说明具体的屏幕大小。同时，这款平板电脑还配备了4个扬声器，但是人们并没有看到摄像头。

（本文图片来自互联网）

（7338031）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星明年还要推可折叠手机 要让大部分人买得起http://news.zol.com.cn/733/7338031.html