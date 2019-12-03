中关村在线消息：近日据外媒 iLounge 报道，在20年苹果 MacBook Pro 笔记本可能会配备 Face ID 面容识别功能。



苹果或给MacBook Pro加上面容识别功能

Face ID 将首先在 MacBook Pro 笔记本中引入，然后在其他 MacBooks 中采用。此外，Face ID 似乎还会出现在 iPad Air 机型中。

苹果 MacBook Air 和带 Touch Bar 的 MacBook Pro 目前都有 Touch ID 按钮，这是对于用户来说是一个福音。

但是在使用外部键盘或显示器离开 Mac 时就比较麻烦了。而 Face ID 能够正确读取远处的人脸，事情会变得更加容易，能提供同样快捷的解锁和其他身份认证。

19 年，苹果将重心重新回归 Mac 产品线，我们迎来了 MacBook 系列的较大变革，也让人重新燃起了新技术登陆 MacBook 系列的希望。

苹果已经给新款 Mac 以及 MacBook 加上了 T2 安全芯片，为安全环境打下了很好的基础，因此不必为开发 Face ID 的新安全环境而烦恼，T2 早已铺好道路。

增加 Face ID 所付出的成本对于苹果用户来说不是什么难以接受的事，少量价格升级便可换取出色的隐私保护，安全性和易用性，Face ID 肯定物有所值。

（文中图片来自互联网）

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