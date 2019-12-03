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    微软笔记本电脑微软 Surface Laptop 3 15英寸

    Surface Laptop 3今日开卖 售价7888元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：微软Surface Laptop 3系列笔记本在今天正式开卖了，包括Ryzen和intel两种版本，售价7888元起。

    Surface Laptop 3今日正式开售：定制锐龙芯片 7888元起

    Surface Laptop 3锐龙5/8GB/128GB售价9388元，锐龙5/8GB/256GB售价11288元，锐龙5/16GB/256GB售价13488元，锐龙7/16GB/512GB售价16688元。

    Surface Laptop 3酷睿版i5/8GB/128GB售价7888元，i5/8GB/256GB售价9728元，i7/16GB/256GB售价11988元，i7/16GB/512GB售价15988元。

    微软在10月初发布新一代Surface Laptop 3笔记本，拥有Intel第十代酷睿和AMD Ryzen 3000双平台版本，同时增加了漆面新配色设计，以及Type-C接口。

    Surface Laptop在新一代采用了模块化设计，方便升级硬盘等零部件，同时使用铝质机身。不仅如此，微软在其他方面也做了诸多升级，如新的键盘键程达到1.3mm，触摸版面积增大了20％，而且微软与Intel、AMD密切合作，加快了充电速度，不到一小时即可充入80％，类似手机快充。

    规格方面，13寸款配备Intel十代酷睿四核心处理器，比上代提速2倍，但暂时不知道是10nm Ice Lake还是14nm Comet Lake。

    15寸款则是AMD锐龙Surface Edition特别版，微软称图形性能超越所有同类产品。

    （7337990）

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