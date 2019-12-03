中关村在线消息：近日，据香港晨星投资服务公司分析师Kazunori Ito在接受彭博社采访时表示，Switch可能会有比主机传统意义上更长久的生命周期，这要感谢其同时是主机又是掌机的功能。



分析师认为：Switch会长卖 能轻易达到1亿台

另外韦德布什证券公司分析师Michael Pachter也向彭博社表示，Switch在未来三年内每年销量能达到2000万台，所以Switch累计销量达到一个亿并不是难事。

Switch的销量成功离不开任天堂对Switch的稳定支持，目前已经有大量第三方作品登陆了Switch。

还有《动物之森：新地平线》、《塞尔达传说：荒野之息》续作，《银河战士4》和《猎天使魔女3》等重量级独占作品。

Switch Lite的推出也在一定程度上推动了销量，不管是近期还是远期。如果传闻中的加强版主机Switch Pro明年发售，那么肯定也会对Switch的销量提升有很大的帮助。

自发售2年多以来，Switch一次又一次地达到销量里程碑，其在全球范围内的快速销售已经是任天堂近年来取得最大成功的关键因素之一。

目前Switch全球销量超过了4100万台，在分析师看来，Switch可能有更长久的生命周期，销量能“轻易达到1个亿”。

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