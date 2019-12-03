中关村在线消息：今日据悉，谷歌已为最新版的 Android 10 移动操作系统系列发布了 2019 年 12 月的 Android 安全补丁，解决一些最关键的安全漏洞。



谷歌已发布 19年12月 Android 安全补丁

其由2019年12月1日和2019年12月5日安全补丁程序级别组成，2019年12月的Android安全补丁程序解决了Android组件，Android框架，媒体框架，Android系统，内核组件，以及高通的组件，包括封闭源代码的组件。

该更新中修复的最关键的安全问题会影响 Framework 组件，并可能允许远程攻击者永久拒绝服务。

还修复了一个漏洞，该漏洞可能允许远程攻击者通过使用特制文件在特权进程的上下文中执行任意代码，并且该漏洞可能使具有特权访问权限的本地攻击者能够访问敏感数据。

谷歌还发布了 2019 年 12 月的 Pixel Update 公告，以解决各种针对Pixel设备的安全漏洞和问题，以及 2019 年 12 月的 Android 安全公告中描述的安全漏洞。

2019 年 12 月的 Pixel 更新公告包含针对内核组件和 Android 系统中发现的总共 8 个漏洞的修复程序。

2019 年 12 月的 Android 安全公告和 2019 年 12 月的 Pixel 更新公告都将向所有受支持的 Pixel 设备推出，包括 Pixel 2，Pixel 2 XL，Pixel 3，Pixel 3 XL，Pixel 3a，Pixel 3a XL，Pixel 4 和 Pixel 4 XL。

接下来的几周内，它还将可用于 Essential，Samsung，OnePlus 和更多制造商的其他 Android 设备。【7337969】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌已发布 19年12月 Android 安全补丁http://news.zol.com.cn/733/7337969.html