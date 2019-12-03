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    腾讯发出邀请函 明天举行Switch国行发布会

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月3日消息，在昨天腾讯NintendoSwitch官方微博宣布12月4日公布国行信息之后，国内游戏媒体游民星空也表示，他们已经接到了腾讯的邀请函，12月4日召开国行Nintendo Switch产品上市发布会。

    腾讯发出邀请函 明天举行Switch国行发布会
    腾讯发出邀请函 明天举行Switch国行发布会

    据知情人士消息，腾讯将在12月4日正式公布国行Switch的具体发售日期。此外，前段时间任天堂Switch官方旗舰店在天猫开启测试，该旗舰店近日已上线营销页面，并表示即将正式开业。

    此前腾讯方面的项目负责人曾表示，国行Switch将延续任天堂的设计和系统，但腾讯将联合任天堂完成一些经典游戏的本地化工作，未来将会有更多的简体中文版游戏上线，并且双方还将通过云服务设立适合国内玩家网络服务，给玩家带来更低的延迟体验。

    关于售价，近日有部分消息称，国行版Switch主机的最终定价为2099元人民币，而且主机并不是之前的普通版，而是电池更大的长续航版本。

    （本文图片来自互联网）

    （7337966）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7337966.html report 787 中关村在线消息：北京时间12月3日消息，在昨天腾讯NintendoSwitch官方微博宣布12月4日公布国行信息之后，国内游戏媒体游民星空也表示，他们已经接到了腾讯的邀请函，12月4日召开国行Nintendo Switch产品上市发布会。腾讯发出邀请函 明天举行Switch国行发布会据知情人士消...
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