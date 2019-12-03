中关村在线消息：近日据悉，东芝刚宣布了要扩大菲律宾工厂的计划，以提升高端充氦版企业 近线存储产品线的产量，东芝计划在 2021 年推出 20TB 的机械硬盘，预计所有先进硬盘都将采用充氦技术。











东芝的10碟20TB版本机械硬盘即将面世

东芝对其产品不断增长的需求充满信心，并在路线图中披露了众多富有前景的产品与技术。



HDD 的市场需求，正在从低容量向高容量转变。而东芝的销售组合，主要由其客户端 HDD 主导，企业级产品线仅占其中约 1/3 。

尽管东芝占全球移动硬盘出货量的 36% 左右，但其企业 / 近线存储市场的占有率仅为 17% 左右。

在上个月的投资者日上，东芝提出了新的计划。从 2021 年 4 月 1 日起，该公司将增加企业 / 近线存储产品线的结构份额，从客户端驱动器向近线驱动器主动转型。

其目标是在全球且有 / 近线存储市场中占据超过 20% 的份额，同时将客户端硬盘市场的份额保持在 25% 左右。

东芝不仅需要提升产量，还需要确保具有竞争力的价格与技术定位。这意味着该公司需要继续投资开发用于超大规模数据中心的领先的大容量近线驱动器，同时控制中小心数据中心市场的价格竞争力。

东芝亮出了一幅相当坚实的路线图。今年早些时候，该公司确认阿静使用混合磁记录（SMR）和热辅助磁记录（EAMR）技术，以进一步提升盘片的信息记录密度。

东芝的路线图中包括了 10 张碟片的单驱动器目前最高为 9 片，预计可实现 22 TB 的存储容量，何时会向市场目前还不清楚。【7337831】

（文中图片来自互联网）



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：东芝的10碟20TB版本机械硬盘即将面世http://news.zol.com.cn/733/7337831.html