中关村在线消息：近日据外媒消息，亚马逊旗下云服务部门 AWS，为自家云服务器设计了一种新型多核处理器。







AWS为云服务器设计32核ARM Neoverse N1 CPU

据说其采用了 ARM 最新的 Neoverse N1 架构，与初代 Graviton 处理器相比，其核心数量更多、可显著提升性能。



路透社引两个消息来源的报道称：尚未正式命名的这颗 AWS CPU，集成了多达 32 个核心。芯片能够使用 Fabric 接口连接到各种专用加速器，从而大幅提升某些计算工作的处理速度。

Neoverse N1 又名 Ares，很大程度上类似于 ARM 面向消费级市场的 Cortex-A76 微体系架构：其具有 4 层访存 / 解码器，流水线深度仅 11 级，并且能够在必要时减少至 9 级。

Neoverse N1 设计为在相对较高的频率下运行，以提供最大的单线程性能，且具有不同于寻常的 1MB L2 缓存体系结构缓存本身不该算是体系结构的一部分和其它一些增强功能。

Neoverse N1 芯片的时钟频率高达 3.1 GHz，每个 SoC 的热设计功耗（TDP）约为 100W 。显然，这套微架构从一开始，就是针对云服务器工作负载而优化的。

因亚马逊定制的深入，这款 32 核 ARM 处理器有望在其设计的应用程序中，提供非常出色的性能。能否挑战 AMR Rome 或英特尔 Cascade Lake 的地位，有待时间去验证。【7337807】

（文中图片来自互联网）

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