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    卢伟冰微博预热Redmi K30 文案与泄露海报一致

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月2日消息，此前有一张王一博为Redmi K30代言的海报在网上流传。今天下午，小米集团副总裁、红米Redmi 品牌总经理卢伟冰在其个人微博上为Redmi K30进行预热。值得一提的是，这份预热文案与流传出的海报相一致。

    卢伟冰微博预热Redmi K30 文案与泄露海报一致
    卢伟冰微博预热Redmi K30 文案与泄露海报一致

    卢伟冰在微博中写道：“用热爱的精神做好每一个产品！Redmi 不只将5G带给热爱新科技的年轻用户，还要把更多高端功能首发给Redmi用户，打造个性、多元、硬核和有趣的产品，这也是Redmi 产品战略布局和品牌理念的一次全新升级。Redmi K30 就是2020 5G先锋！”

    今早就已经有网友曝光了与海报中设计相同的手机谍照，图片显示该机将采用居中的后置三摄设计，同时相机模组外围还有一圈圆形的装饰区。

    其他方面，有爆料显示Redmi K30系列正面将采用一块双前摄挖孔的显示屏，屏幕材质为LCD，且最高支持120Hz屏幕刷新率；核心将搭载高通骁龙7系列的5G移动平台，同时还将配备UFS 3.0闪存技术，预装MIUI11系统。

    （本文图片来自互联网）

    （7337596）



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7337596.html report 851 中关村在线消息：北京时间12月2日消息，此前有一张王一博为Redmi K30代言的海报在网上流传。今天下午，小米集团副总裁、红米Redmi 品牌总经理卢伟冰在其个人微博上为Redmi K30进行预热。值得一提的是，这份预热文案与流传出的海报相一致。卢伟冰微博预热Redmi K30 文案与...
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