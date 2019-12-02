中关村在线消息：北京时间12月2日消息，此前有一张王一博为Redmi K30代言的海报在网上流传。今天下午，小米集团副总裁、红米Redmi 品牌总经理卢伟冰在其个人微博上为Redmi K30进行预热。值得一提的是，这份预热文案与流传出的海报相一致。



卢伟冰微博预热Redmi K30 文案与泄露海报一致

卢伟冰在微博中写道：“用热爱的精神做好每一个产品！Redmi 不只将5G带给热爱新科技的年轻用户，还要把更多高端功能首发给Redmi用户，打造个性、多元、硬核和有趣的产品，这也是Redmi 产品战略布局和品牌理念的一次全新升级。Redmi K30 就是2020 5G先锋！”

今早就已经有网友曝光了与海报中设计相同的手机谍照，图片显示该机将采用居中的后置三摄设计，同时相机模组外围还有一圈圆形的装饰区。

其他方面，有爆料显示Redmi K30系列正面将采用一块双前摄挖孔的显示屏，屏幕材质为LCD，且最高支持120Hz屏幕刷新率；核心将搭载高通骁龙7系列的5G移动平台，同时还将配备UFS 3.0闪存技术，预装MIUI11系统。

（本文图片来自互联网）

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