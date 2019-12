中关村在线消息: 据悉,在2019年11月29日,被中国玩家期待已久的亚洲IP文化交互体验展在朝阳公园召开了媒体体验日。

本次体验展是星葆国际文化传媒(北京)有限公司携手日本万代南梦宫游艺全力打造的国内首个室内大型VR体感项目。在活动当天,星葆国际文化传媒(北京)有限公司总经理到场与数位受邀知名媒体人进行了13个项目的首发体验。



项目主视觉

强势破局,优化品牌

2016年,VR虚拟现实体验项目开始陆续进入大家的视线。因其拥有着超强的体验感与互动性, 一直被玩家及业界寄予厚望,被认为将是VR行业首个发展起来的消费者市场。但对于中国玩家来说,真正有机会接触到优质的VR体感项目并不容易。

2019年星葆(Cyber Amuse)引入万代南梦宫游艺旗下明星虚拟现实娱乐品牌VR ZONE,共同致力于开发及优化线下娱乐模式,建立良好的IP娱乐产业生态。通过与多方的良性互动,打造2100平米旗舰级亚洲IP文化交互体验展,势将最先进、最富有时代特性的VR互动娱乐平台呈现给玩家。

众所周知,沉浸式线下娱乐拥有巨大的发展潜力,但当下良莠不齐的设备质量和缺乏公信力的运营品牌,导致消费市场持续低迷。VR ZONE BEIJING的这一次先锋尝试,不仅引入了大量万代南梦宫游艺的优质体感作品和尖端核心技术,同时设备上与HTC Vive保持着深度合作,以高质量内容和高科技设备作为品牌力双保险,势要为市场重注活力。



场馆示意图

优质体感内容,引爆现场

VR体感项目运用虚拟现实技术,将玩家置身于沉浸式的虚拟世界,极大提高了体验质量,有潜力成为线下娱乐市场上一支颠覆性力量。在此次亚洲IP文化交互体验展上,将展出包括:【MARIO KART ARCADE GP VR】(马力欧卡丁车),【龙珠VR 秘传龟派气功波】,【高达 VR 台场强袭】,【GODZILLA VR】(哥斯拉VR),【新世纪福音战士VR THE 魂之座】,【VR疯狂射击 大蜜蜂狂热】等13款全球火爆的知名项目供玩家体验。

此次体验活动共召集了23位知名媒体人及部分幸运玩家作为体验展的首轮体验者。现场有体验者表示,“很早就想去日本尝试一下这类型的VR项目,毕竟里面的人物角色伴随我整个青春。这次居然可以在北京玩到,真的是非常激动。“”如此庞大的故事背景和情节设定再加上那么精美的画面,从来没有尝试过这样逼真的体感体验。“

现场的一位资深玩家表示:“从8岁开始接触各种日漫,总觉得我们离全感官式的沉浸体验很遥远,VR是线下娱乐领域的又一次革命,很开心可以最先体验到。”



体验现场图

此次亚洲IP文化交互体验展位于北京市朝阳区朝阳公园南路1号(北门西侧停车场内),目前场馆已经搭建完毕,正在进行设备调试,将于近期与大家正式见面。

具体体验项目内容如下:

新世纪福音战士 VR THE 魂之座

高达 VR 台场强袭

急滑降体感机 巅峰飙雪

恐龙・幸存逃亡 绝望丛林

斗胆踏天 高空恐惧㊣

极限胆量实验 飞翔自行车

PANIC CUBE (巨型气球密室)

GODZILLA VR (哥斯拉VR)

VR疯狂射击 大蜜蜂狂热

龙珠VR 秘传龟派气功波

漂流大冒险 激流直下

惊恐实感体验室 病楼逃亡Ω

MARIO KART ARCADE GP VR (马力欧卡丁车)

ⓒkhara

ⓒSUNRISE

ⓒSOTSU・SUNRISE

TM & © TOHO CO., LTD.

©Nintendo Licensed by Nintendo

ⓒBIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION

ⒸBANDAI NAMCO Entertainment Inc.

GALAGA is a trademark/registered trademark of BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

ⒸBANDAI NAMCO Amusement Inc.

(文中图片来自互联网)

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:亚洲IP文化交互体验展召开媒体体验日 http://news.zol.com.cn/733/7337409.html