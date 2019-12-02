vivo X30系列相机新功能公布 支持人眼追焦

中关村在线消息：据此前消息，vivo X30双模5G手机将在本月正式发布，vivo官微上周已经多次对该机进行预热。今日，vivo官微再次公布预热视频，并透露该系列手机将支持人眼追焦功能。



vivo X30将支持人眼追焦功能

从预热视频来看，vivo X30系列的人眼追焦功能可以根据自动以人眼为基准进行对焦，在人物移动的过程中也能锁定焦点，始终保持拍摄主题人物的清晰对焦，保证照片及视频的清晰度。



人眼追焦功能可自动识别对焦人眼

根据近期曝光的消息显示，vivo X30正面将采用一块6.5英寸真全面屏，屏幕刷新率为90Hz，前置相机为升降式结构，规格为3200万像素；机身内置4500mAh电池；后置相机采用6400万像素三摄+潜望式超远摄的四摄组合，最高支持60倍变焦拍摄。



vivo X30系列还支持60倍变焦拍摄

核心方面，vivo X30将搭载三星旗下首款集成5G基带的处理器——Exynos 980。该芯片采内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5；同时，其内置的5G基带支持SA/NSA双模5G网络连接。【7337389】

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