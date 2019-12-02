拼多多：有营销号“骗粉博出位” 将用法律武器维权

对于连续遭到构陷，拼多多相关负责人表示“虽然是躺枪，但并不意外”。此前，60岁的六小龄童被辱骂为“巨婴”后，也曾通过法律武器维护自身权益，不料却遭到该营销号继续炒作，又成为了一篇新的爆款素材。面对投诉，该营销机构不仅没有反思，还继续发帖对六小龄童喊话，“互联网时代不怕有人骂，就怕没人记得”

12月2日，拼多多相关负责人表示，就营销机构上海独酌文化传播有限公司（旗下营销号包括“皇太极在纽约”）屡次以博眼球内容骗粉和博出位的行为，拼多多将拿起法律武器维权。此外，公司已向互联网违法和不良信息举报中心举报该公司及旗下营销号的不当行为。

同日，拼多多收到法律判决书，此前拼多多起诉的另一营销机构“杭州麻瓜网络科技有限公司”一案，目前法院一审判决拼多多胜诉。

相关负责人表示，营销号“皇太极在纽约”主要以“涉黄暴类”标题党借诋毁大公司及知名人物来实现自身商业目的，通常方式是以“色情加谩骂”为噱头吸引流量，再通过售卖面膜、保险、理财课等方式实现利益诉求。

人民网舆情监测系统数据显示，类似文章包括“巨婴六小龄童”、“巨婴崔永元”，“马云的心机”、“雷军为什么当孙子”、“冷血任正非”、“屌丝俞敏洪”、“周杰伦忘恩负义”、“囚徒李彦宏”、“吴亦凡，你够大”、“房东被我撞见看A片后...”。为实现流量诉求，该营销号还惯于多次尝试给公众人物加上各类侮辱性词汇，比如，针对罗永浩，便先后使用“笑尿了、跑了、疯了、死于失败”等标题进行连续写作，而对于崔永元，则用了“巨婴、自杀、后台”等关键词连续发文抹黑。

而这些侮辱性和“擦边球”文章的最终目的，则是聚集“流量”，兜售不知名品牌面膜及化妆品、理财课程、保险产品、保健品甚至是早教课程。









▲已有网友发现该营销机构“侮辱的人多了去了”，而在这些侮辱性文章后，多半都附有“保险”、“面膜”、“理财课”等产品的销售链接。



在将拼多多的正常营销活动恶意解读为“骗局”后，该公号又在诽谤“拼多多威胁”，“购买热搜”，试图再度博取流量，利用信息不对称来骗取粉丝同情。

对于连续遭到构陷，拼多多负责人表示“虽然是躺枪，但并不意外”。此前，老艺术家六小龄童被辱骂为“巨婴”后，也曾通过法律武器维护自身权益，不料却遭到该营销号继续炒作，又成为了一篇新的爆款素材。

面对投诉，该营销机构不仅没有反思，反而奉劝名誉被侵犯的60岁老艺术家，“互联网时代不怕有人骂，就怕没人记得”。





拼多多表示，我们欢迎正常的舆论监督，但却不敢苟同“不怕被骂，就怕没人记得”的畸形价值观，任何情况下，公开骂人都绝不应该成为一种实现流量和利益诉求的手段。





▲拼多多表示，该营销机构一直避而不谈自身的利益诉求，但从该号合伙人的朋友圈中，可以看出该营销号并非出于善意的正常监督，而是别有所图。

相关负责人透露，尽管此前的抹黑文章突然被全网密集转发超过数百条，但拼多多并未理会该不实言论，更不会对任何营销机构实施“买热搜”甚至是“威胁”手段。在毫无证据的情况下，该营销号对一家企业进行恶意诽谤，试图将自身遭遇的质疑再度与大企业联系在一起，这种搅混舆论的炒作手段已经严重违背法律底线。

营销号为了流量不择手段，已经成为社会共同关心的话题。而在媒体对相关乱象进行披露后，该营销号尽管第一时间删除了涉及马云、任正非、李彦宏等企业家的侮辱性文章，但其实并没有真正反思自身问题，反而将其当成又一次炒作机会，对不相关企业进行有罪推定和舆论构陷，试图将自身的危机转化成又一次营销炒作机会。

拼多多上述负责人表示，舆论或许会被搅混，但还有法律可以分清是非，因此，拼多多决定通过法律武器维护自身权益。

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