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    realme CEO谈未来 2020年开始不再推出4G手机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月2日消息，今天realme公司CEO李炳忠在新浪微博上宣布，明年开始realme的手机将会全系均为5G手机。这也意味着，realme将会从千元入门到高端旗舰的全价位段都覆盖5G机型。

    realme CEO谈未来 2020年开始不再推出4G手机
    realme CEO谈未来 2020年开始不再推出4G手机

    此前，realme手机官微正式宣布旗下首款5G手机将命名为：realme X50。该机将采用双挖空的屏幕设计，同时支持SA/NSA双模5G网络。

    据realme CMO徐起介绍，realme X50命名中的“X”代表着X系列，是realme为用户提供越级体验的先锋；“5”代表realme首款5G产品；“0”代表着realme开启5G越级元年。同时，徐起还强调，realme将在5G时代坚持做“敢越级”的科技产品。

    根据此前曝光的消息显示，realme X50将搭载高通骁龙735处理器，芯片中集成了5G调制解调器。该机将是首批搭载高通集成式5G芯片的机型，其将作为一款中端5G手机推向市场，通过较低的售价进一步推动5G商用的普及。

    （本文图片来自互联网）

    （7337359）


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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7337359.html report 785 中关村在线消息：北京时间12月2日消息，今天realme公司CEO李炳忠在新浪微博上宣布，明年开始realme的手机将会全系均为5G手机。这也意味着，realme将会从千元入门到高端旗舰的全价位段都覆盖5G机型。realme CEO谈未来 2020年开始不再推出4G手机此前，realme手机官微正式宣...
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