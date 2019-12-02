中关村在线消息：北京时间12月2日消息，今天realme公司CEO李炳忠在新浪微博上宣布，明年开始realme的手机将会全系均为5G手机。这也意味着，realme将会从千元入门到高端旗舰的全价位段都覆盖5G机型。



realme CEO谈未来 2020年开始不再推出4G手机

此前，realme手机官微正式宣布旗下首款5G手机将命名为：realme X50。该机将采用双挖空的屏幕设计，同时支持SA/NSA双模5G网络。

据realme CMO徐起介绍，realme X50命名中的“X”代表着X系列，是realme为用户提供越级体验的先锋；“5”代表realme首款5G产品；“0”代表着realme开启5G越级元年。同时，徐起还强调，realme将在5G时代坚持做“敢越级”的科技产品。

根据此前曝光的消息显示，realme X50将搭载高通骁龙735处理器，芯片中集成了5G调制解调器。该机将是首批搭载高通集成式5G芯片的机型，其将作为一款中端5G手机推向市场，通过较低的售价进一步推动5G商用的普及。

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