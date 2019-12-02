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    微软Xbox新机配置严重保密 想给索尼惊喜

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月2日消息，众所周知，两台新主机都将在明年年末正式发售。近期，PS5的消息开始逐渐曾多，而Xbox新机Project Scarlett开始逐渐沉寂。近期，The Verge的编辑放出了一些Xbox新机的消息。

    微软Xbox新机配置严重保密 想给索尼惊喜
    微软Xbox新机配置严重保密 想给索尼惊喜

    The Verge编辑Tom Warren在与玩家互动时表示，目前拿到Xbox Scarlett开发机的开发者很少，而且开发机与最终实际销售版本差距也很大。微软这么做，是想给索尼一个“惊喜”。Warren还表示，性能将不会是下个时代双方比拼的重点，服务和特色软件才是双方的主战场。

    此前，微软 Xbox 部门主管 Phil Spencer 在接受 Stevivor 访谈时称，代号为 Scarlett 的下一代 Xbox，尚没有支持 VR 的打算。

    他表示：“我们希望带来一种统一的游戏体验，但 VR 有一些隔阂感。大多数客户知晓可以通过什么样的方式获得 VR 体验，比如通过 PC 等竞品补足”。

    Spencer 补充道：“鉴于没有一家企业能够顺利售出数以百万计的虚拟现实头戴式装置，这么想是有一定道理的 ，尽管索尼、HTC、Oculus 等公司可能不同意”。

    （本文图片来自互联网）

    （7337072）

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