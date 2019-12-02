realme X2牛油果配色上线 8GB+128GB 1699元

中关村在线消息：据realme官微消息，realme X2近日推出了全新的牛油果配色，目前已在官方商城正式开售，配备8GB+128GB存储组合，首发售价为1699元。



realme X2牛油果版上架

据介绍，realme X2牛油果版与之前的版本配置保持一致，正面采用一块6.4英寸Super AMOLED水滴屏，配备COF封装技术，屏占比达到91.9%，支持阳光屏显示技术，在强光下依然清晰可见。此外，该机还支持DC调光和新一代光感屏下指纹，夜间可开启护眼模式。



realme X2牛油果版真机图

配置方面，realme X2牛油果版搭载了高通骁龙730G处理器，提供8GB+128GB存储组合，并标配UFS2.1+LPDDR4X闪存规格。机身内置4000mAh容量电池，支持最高功率达30W的VOOC闪充4.0技术。

拍照方面是realme X2最大的亮点之一，其采用6400万像素主摄+800万像素广角+200万像素微距+200万像素人像的后置四摄组合。可拍出9280×6944的超高分辨率照片，且支持超级夜景2.0、超级视频防抖、960fps超级慢动作等多项功能。【7337054】

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