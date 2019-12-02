中关村在线消息：近日据悉，广州地铁参与研制的中国“下一代碳纤维地铁列车”已在八号线完成近两个月的线路试验工作，首次在运营线路上开展线路试验。























广州试跑碳纤维地铁：车窗触摸屏 最快140公里

该车系碳纤维车体，全自动驾驶能力。最高时速140公里，车窗可变身触摸屏预计在不久的未来，广州的乘客们或将搭乘上这样充满科幻体验的“未来地铁”。



该列车为6节编组的A型车，因代表未来的技术潮流，有个特别潮的名字：“未来地铁”，将更轻、更智能、更舒适、更灵活。

采用了包括：碳纤维车体、碳化硅逆变器、永磁牵引电机、全主动悬挂和新型隔声降噪等新技术和材料，实现了整车减重13%，综合节能15%。

该车运行全过程为全自动驾驶，空调和照明均采用智能调节。列车最高时速可达140公里，也比传统A型车更快。

列车还会“变身”，即“灵活编组”，可根据客流变化，在2节至12节范围内任意搭配车厢，降低运营成本，提高运营效率。

同时可适应恶劣运营环境，无论高温、高寒、高海拔，还是小曲线、大坡道，列车都能运行自如。

“未来地铁”车窗变身一面触控大屏，用指尖点击车窗，就能在车窗上看视频、浏览新闻、观看电视节目……

“未来地铁”升级为“智慧地铁”，运行全过程为全自动驾驶。

据了解，“下一代碳纤维地铁列车”是由中车青岛四方机车车辆股份有限公司联合广州地铁等多家单位经过4年研制，在过去两个月，首次在国内运营线路广州地铁八号线上开展线路试验，为乘客早日能够搭乘上如此现代化的地铁列车奠定了基础。

为验证“下一代地铁列车”的关键性能指标，广州地铁精心筹划，调集车辆、接触网、轨道、安全、司乘等各专业精兵强将组成试验小组，利用八号线运营结束后的天窗时间开展列车牵引制动、动应力、动力学、无人驾驶技术、基于直驱永磁同步牵引电机的双流制牵引系统集成技术、制动能量再回收等多项试验，全面验证下一代地铁列车的相关技术指标。

经过近2个月的努力，各项线路试验和运行示范工作顺利完成。

“下一代地铁列车”课题广州地铁负责人表示，广州地铁长期以来将科技创新作为引领企业发展的重要方式，大力推进建设“智慧地铁”，为市民提供更加安全、更加便捷、更加智能、更加有温度的地铁服务。【7336962 】

（文中图片来自互联网）

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