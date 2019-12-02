中关村在线消息：近日据悉，AMD的 Blender 是一款用于 3D 图形设计的自由开源软件，主要使用了 C、C++ 和 Python 语言，可以运行于不同的平台。







AMD展示兼容Blender新GPU渲染引擎

在10 月底，AMD 宣布加入 Blender 基金会的 Development Fund 项目，并在其中扮演 “Patron”资助人的角色，向基金会提供资金，以协助开发 Blender 项目。



日前，AMD 为 Blender 发布了 Radeon ProRender 2.1，这是该 GPU 渲染器的最新版本。除了使 Radeon ProRender 与 Blender 2.81 兼容外，该版本还具有最吸引人的功能之一。

即由 Vulkan 支持的混合光栅化/光线跟踪hybrid rasterisation/ray tracing“全光谱渲染”full spectrum rendering模式，在 Linux 和 Windows上都可用。

Radeon ProRender 是一个物理 GPU 渲染引擎。它与硬件无关，支持 OpenCL 和 Apple 的 Metal 图形 API，并且在 Windows、Linux 和 macOS 上均可运行。

它已集成到 Cinema 4D 和 Modo 中，还可以作为 3ds Max、Maya 和 Blender 本身的插件使用。

最新发布的 2.1 版渲染器的主要是增加了对 Blender 2.81 的支持。同时也为 Linux 用户增添了新的混合渲染模式。【7336955】

（文中图片来自互联网）

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