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    据传下代Xbox开发机并未大规模发给游戏开发商

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日，据外媒记者The Verge的Tom Warren，Xbox Scarlett开发机非常稀少。相比索尼PS5来说，次世代Xbox Scarlett就低调了很多。

    据传下代Xbox开发机并未大规模发给游戏开发商
    据传下代Xbox开发机并未大规模发给游戏开发商

    看起来除了微软自家的第一方工作室外，获得Xbox Scarlett开发机的第三方开发商还是比较少的。目前Scarlett开发机连第一批分发阶段都还没有发生，暗示微软仍然在开发这个硬件。

    Warren在Twitter上说：“几乎没有人有Xbox Scarlett开发机，他们离最终成型还有很长一段路。这也是为什么你们总是听到它们不够强大的胡说八道的话。微软这次想给索尼一个惊喜。”

    Warren表示由于次世代主机都配有超快的固态硬盘以及更好的CPU，所以这一次主机的机能不再那么重要，真正重要的是游戏阵容。

    外媒表示Warren的最后一句话很有意思。尽管不是从微软嘴里说出来的，但和此前Xbox老大Spencer的表态相一致，当时Spencer称Xbox Scarlett绝不会在性能或价格上“站错位置”。

    微软不想重蹈2013年Xbox One首发的失利，计划能为玩家带来一个实现4K/60FPS，1080P/120FPS甚至是4K/120FPS的超强机能。

    虽然没有开发机，但开发者仍然可以为次世代Xbox开发游戏。取而代之的是开发商可能会使用缩水版、接近开发机性能的Zen CPU和Navi架构GPU，和Xbox开发套件（XDK）相匹配。

    XDK非常的全面、灵活，允许开发者开发一个兼容Xbox主机，Windows 10 PC以及即将到来游戏串流技术Project xCloud的游戏。而次世代主机Xbox Scarlett也属于XDK范畴，是Xbox主机家族的一部分。

    考虑到Scarlett要兼容Xbox、Xbox 360、Xbox One和Scarlett四代游戏，可能这需要大量的测试工作，也是Xbox Scarlett开发机还没有准备好的原因之一。【7336939】

    （文中图片来自互联网）

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