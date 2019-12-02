中关村在线消息：近日据悉，中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院文献情报中心与科睿唯安联合向全球发布了《2019研究前沿》报告和《2019研究前沿热度指数》报告，报告显示我国在33个研究前沿排名第一。



中科院公布：中国33个研究前沿排名世界第一

两份报告分析了全球2019年100个热点前沿和37个新兴前沿，并评估了世界各国在这些前沿领域的研究状况。

其中，《2019研究前沿》遴选展示了10个大学科领域中的100个热点前沿和37个新兴前沿，较为客观地反映了相关学科的发展趋势，并有效覆盖了近年获得诺贝尔奖的研究领域。

而在《2019研究前沿》基础上，《2019研究前沿热度指数》揭示了世界主要国家在137个研究前沿中的研究活跃程度。

从2019年研究前沿热度指数排名第一的前沿数来看，美国排名第一的前沿有80个，占全部137个前沿的58.39%，中国排名第一的前沿数为33个，约占24.09%。英国有7个前沿排名第一，德国和法国分别有1个前沿排名第一。

在十大学科领域中，中国在化学与材料科学，数学、计算机科学与工学以及生态与环境科学这3个领域排名第一；在农业、植物学和动物学，地球科学，生物科学，物理，经济学、心理学及其他社会科学等5个领域排名第二；而临床医学和天文学与天体物理这两个领域则排名较低。【7336831】

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