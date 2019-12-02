realme X2 Pro大师版“红砖”开启预售 3199元

中关村在线消息：今年十月份，realme X2 Pro手机正式在国内发布，除了普通版之外，该机还推出了由设计大师深泽直人定制的“红砖”、“水泥”两种配色的realme X2 Pro大师版。其中“水泥”版上个月已经开售，而“红砖”版今日也开启了预售，首发价3199元。



realme X2 Pro大师版红砖色开启预售

据realme官方介绍，realme X2 Pro大师版还原了建筑材料中的肌理效果，并且在背部玻璃表面采用了磨砂质感。同时，品牌logo旁的大师签名也采用了纳米级皮秒 PicoSure激光设计，以100%的精度还原了大师签名，犹如背盖上的“刺绣”艺术。





realme X2 Pro大师版红砖色真机

配置方面，realme X2 Pro大师版与普通版基本保持一致，正面采用6.5英寸三星Super AMOLED 90Hz流体屏，分辨率为2400×1080；核心搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备12GB+256GB存储组合，且标配UFS 3.0闪存规格；机身内置4000mAh电池，支持50W超级快充技术。【7336829】

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