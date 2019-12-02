中关村在线消息：北京时间12月2日消息，据台湾媒体《经济日报》报道，有供应链内部人士向他们透露，华为公司明年将会进一步扩大5G手机的产量。鸿海集团已经拿下了华为明年全部的5G手机代工订单，总量预计将超过5000万部。



鸿海明年发力 组装超5000万部华为5G手机

鸿海集团明年计划在手机市场发力，他们一直是苹果iPhone主要的代工厂，而现在他们也将掌握华为的大部分订单。鸿海集团刘扬伟之前曾表示，他们看好5G将带动明年服务器、网通等企业产品年增10%，智能手机等消费暨智能应用也维持成长，且在工业互联网、智能制造等配合下，明年组装良率“不会下降、只会成长”。

此前高通公司曾表示，预计全球智能手机制造商2021年的5G手机出货量将达4.5亿部，2022年出货量则将进一步增长至7.5亿部。

根据高通自己之前对明年5G手机将达2亿部的预测，该公司对2021年出货量的这一最新预测表明，从2020年起，5G手机出货量的增长率将达125%。

高通表示，由于5G技术在中国商业化的时机以及各个不同价位的芯片组的可用性，5G的采用速度将会快于4G。鉴于高通与手机厂商之间的密切关系，分析师非常重视高通不定期公布的智能手机估测数据。

据了解，高通已经宣布将在12月3日至5日于夏威夷举办技术峰会，而会议主题也是围绕着5G所展开。届时高通骁龙865移动平台的信息也将被披露。

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