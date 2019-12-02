深交所：格力电器申请于12月2日开市起临时停牌

中关村在线消息：今早，深交所发布公告称，珠海格力电器股份有限公司控制权变更事项拟发生重大进展，该公司证券于2019年12月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。



格力电器证券临时停牌

据了解，格力电器此次停牌的主要原因应该是探讨与珠海明骏投资的股份转让事宜，此前格力集团曾发布公告称确定珠海明骏投资为最终受让方，但在11月11日晚间，格力电器再度发布公告称股份转让协议的内容尚有未尽事宜，双方将股份转让协议的计划签约日期延后。





以下为深交所公告原文：

关于珠海格力电器股份有限公司股票临时停牌的公告

珠海格力电器股份有限公司控制权变更事项拟发生重大进展，根据本所《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：格力电器，证券代码：000651）于2019年12月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。【7336788】

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