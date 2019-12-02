早报：微信建议用户P完图再发 5G必要专利数中国第一

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今后别用微信发原图了，因为会造成隐私泄露。微信官方也表示，用户必要时可以关闭定位功能。

微信发原图或泄露位置信息？官方回应给出解决方案



微信官方回应给出解决方案

针对微信发原图或泄露位置信息的报道，微信官方予以回应。微信方面表示，如今，任何智能手机拍摄的照片，都含有Exif参数，可以调用GPS全球定位系统数据，在照片中记录下位置、时间等信息。无论用微信、短信、邮件或是其他传输工具发送原图，都会将附带信息一并发送。不过，朋友圈发送的照片都经过系统自动压缩，不带位置等信息。



微信方面提示，“实在担心的话，可以避免发原图，或者关闭定位。还有一招绝杀，P完图再发”。

下面消息来自美国黑五。

“黑五”消费创纪录 在线销售额达74亿美元



“黑五”消费创纪录

根据Adobe Analytics的数据，今年感恩节比去年晚了6天，但零售商加强了广告宣传，并为家电、体育用品、电视、消费者品玩具等商品提供了大幅折扣。“我们的假日销售季缩短了。” Adobe商务产品和平台副总裁詹森·伍斯里（Jason Woosley）在本周早些时候对说，“这正在产生压缩效果。”



这两天，美国消费者在网上花费了116亿美元。周五也是有史以来最大的移动端销售日，其中29亿美元来自智能手机。人们越来越习惯在网上和较小的屏幕上进行购物。随着网购周末的继续，截至美国东部时间上午9点，支持小型零售商的“小企业星期六”已获得4.7亿美元的销售收入。

下面消息来自苹果。



分析机构：苹果iPhone 11S/SE2再迎大规模换机潮

此前据台湾电子时报援引未具名苹果供应链人士的话报道称，苹果预计2020年下半年推出的三款新iPhone（或为iPhone 11S系列），从2020年Q3季度到2021年1月份的总出货量将达到1.1亿-1.2亿部。而这也与iPhone 11S时期迎来更大规模换机潮有关。



据爆料，苹果在2020年将推出iPhone 11S、iPhone 11S Pro、iPhone 11S Pro Max三部手机，并且这三部手机都将是5G手机。分别采用5.4英寸、6.1英寸和6.7英寸OLED屏幕。

其中，三星Display将提供5.4英寸和6.7英寸OLED屏幕，并与LG Display一同供应6.1英寸OLED屏幕。

下面消息来自LG。



LG折叠屏手机设计曝光

据Letsgodigital报道，近日LG公司的新款可折叠屏幕手机设计曝光，看起来和华为Mate X手机比较像。最近一段时间，LG公司申请了许多可折叠屏幕智能手机专利。有带有手写笔的可折叠手机、翻盖式可折叠手机；此外还有可卷起屏幕设计的手机和左右屏幕可拉出的设计。



信息显示，LG公司于2019年5月向海牙国际设计系统提交了设计专利，该文档于2019年11月29日正式发布，名称为“智能手机”。Letsgodigital表示第一眼看上去这款LG的可折叠屏幕手机设计有点像华为Mate X。

从专利草图和Letsgodigital设计的渲染图来看，这款手机采用向外折叠的设计，侧边具有至少三个摄像头和各种传感器。此前，LG移动部门的负责人黄正焕表示LG也在开发可折叠智能手机，但是具体的上市时间还没有正式公布。

下面消息来自华为畅享新机。



华为畅享10S官宣预售

“华为畅享10S”，将于12月5日周四在武汉正式发布。如无意外，这将是华为今年的最后一款手机了。



与此同时，华为畅享10S上架华为官方商城开始预售，起价1599元，支付订金1元即可抵扣50元，还能领券减150元，等于实际到手价仅1400元，和畅享10起价相同了。

下面消息来自任天堂。

天猫任天堂Switch官方旗舰店上线营销页面，即将开业



天猫任天堂Switch官方旗舰店上线营销页面

10月29日任天堂Switch官方旗舰店上线天猫，当时并未“装修”，现在有网友发现，该旗舰店已经上线营销页面，页面中官方将Switch称为“任天堂新世代游戏机”，并且表示“即将开业”。



今年8月份，腾讯公布了与任天堂合作细节。包括双方合作把一些经典任天堂游戏的本地化，以及未来上线简体中文版游戏等。腾讯也会作为中国发行方代理任天堂的一些游戏，同时会在中国的平台方引入一些第三方游戏。腾讯还将优化eShop商店系统，玩家可以使用微信支付购买商店中的游戏。

下面消息来自iOS 13。

iOS 13大更新曝光：苹果或要调整位置权限



iOS 13大更新曝光

据外媒报道称，苹果正在对iOS 13系统进行调整，主要是修复之前出现的Bug，并且还打算iOS 13的位置权限设置进行调整，因为这个细节，他们正在接受反垄断调查。



在iOS 13系统中，用户能够很明显的感知到当第三方App申请设备的位置信息权限的时候，用户可以在弹窗中直接选择拒绝App获取位置信息、仅允许一次或者仅应用使用期间允许。而用户如果想要一直授予应用的位置信息访问权限，则需要通过设置内进行。并且，在用户主动授予应用一直获取设备位置信息权限之后，系统还会定期弹窗提醒用户，并提供关闭的选项。

下面消息来自5G。

5G必要专利申请：中国全球第一 华为领先



5G必要专利申请：中国全球第一 华为领先

据德国专利数据库公司IPlytics统计，目前在全球5G标准必要专利(SEP)申请中，中国公司就独占了34％，在全球遥遥领先，其中又以华为最为突出。而所谓的SEP必要专利，指的是那些必不可少、没法绕开的专利，因此价值最高，也是衡量一个国家、一家企业5G实力的关键指标。



截止2019年9月份，华为已经申请了3325件5G必要专利，位列其后的三星为2846件，华为领先将近17％，LG 2463件排第三。

其他进入TOP8的还有：诺基亚(包括阿尔卡特朗讯) 2308件、中兴2204件、爱立信1423件、高通1330件、Intel 934件。

下面消息来自英特尔。

英特尔Tiger Lake处理器架构大改：L2缓存增加，类似HEDT CPU



英特尔Tiger Lake处理器架构大改

根据WCCFTECH的报道，早在Skylake微架构发布时，英特尔就开始在HEDT系列处理器中调整其CPU的缓存结构。现在根据Geekbench的说法，英特尔即将发布的10nm Tiger Lake移动处理器也将进行类似的缓存结构调整。



据介绍，在Skylake-X的HDET处理器中，英特尔减少了L3缓存而增加了低延迟的L2缓存。在Tiger Lake-Y系列处理器中，英特尔可能会在L1、L2和L3缓存上带来全面改进。以前，移动和桌面CPU采用的是相同的缓存结构，但是通过重新设计缓存，英特尔计划提高移动CPU的效率。

下面消息来自Windows10

统计显示：Windows 10在全球操作系统份额仍旧占据主导



Windows 10在全球操作系统份额仍旧占据主导

Netmarketshare发布了最新的数据，浏览器市场格局保持稳定，而在操作系统方面，Windows 10市场份额略有下降。



在过去的几个月中，Windows 10的市场份额有着显著的增长，这次份额下降幅度较小，从54.30%降至53.78%，降幅并不明显。巧合的是，苹果的macOS的份额也从5.11%下降到4.06%。Windows 7和Windows 8.1也略有下降，现在分别占26.67%和3.66%。

因销量下滑：LG Innotek宣布年底关停印刷电路板业务



LG Innotek宣布年底关停印刷电路板业务

来自韩媒的报道称，LG Innotek（LG旗下负责电子设备制造的子公司）在上报监管文件中披露，定于12月31日关闭PCB业务，原因是销量下滑。



LG称，PCB业务将战略性地让位于半导体业务。资料显示，LG Innotek的PCB业务年入2475亿韩元（约合14.7亿元），仅占总收入的3.1%。

分析人士称，LG Innotek的PCB业务销售依赖于兄弟公司尤其是智能机。今年，LG Innotek的PCB产量约为15.6万张，不到2013至2016年间年产量的30%，工厂的开工率也下降到51%左右。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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