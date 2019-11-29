晚报：5G版iPhone明年发 国行Switch上市临近

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

台湾供应链进一步扩产 只是为了5G版iPhone



台湾供应链进一步扩产 只是为了5G版iPhone

据中国台湾经济日报援引PhoneArena报道，台湾的供应工厂将会进一步的扩大生产，主要是为了明年推出的5G版iPhone。这款手机在明年将会出货超过1亿台，这也高出市场预期25%。



此前有消息显示，苹果计划在2020年发布配备更薄OLED显示屏的5.4英寸和6.7英寸iPhone。苹果iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max将采用三星最新的Y-OCTA技术，该技术可在OLED面板上直接对触摸屏电路进行构建而无需添加单独的层，以此来让显示屏更薄并达到降低生产成本的目的。

Z点评：苹果新iPhone稳了。

索尼PS5将会更加智能 搭载AI游戏助手



索尼PS5将会更加智能

通过人工智能助手，玩家们可以在PS5上直接获取有关游戏内容的信息，助手将还能够解释游戏目标或某一项目的位置，并能帮助玩家从网络上提取相关信息。这样的的功能无疑对于玩家后续的攻关是非常有益的。



此前，索尼公司注册了一项新专利，这项专利显示PS5或许会更专注于用户生成内容（UGC），建立更活跃的社区。这一新系统名为“SCENE TAGGING（为场景打标签）”，可以用作“刻画与电子游戏游玩信息相关的用户生成内容”，或许会用于PS5中。

Z点评：索尼PS5看来是不买不行了。

三星改进量子点结构，将QLED寿命提升至100万小时



三星改进量子点结构

据国外媒体报道，三星电子的研究人员已经研发出一种延长量子点发光二极管（QLED）寿命和效率的新方法。



三星研究员Eunjoo Jang博士和三星高级技术研究所首席研究员Yu-Ho Won博士领导的研究团队，改进了量子点的结构，量子点由环保型磷化铟制成。他们的研究主要是降低中心能量的流失，同时加快电流的吸收。研究结果表明，QLED的效率提高了21.4%，寿命延长到了100万小时。

大多数QLED研究都使用镉作为光源，这是因为镉具有非凡的延展性和完整性，且它的性能最好，但问题是镉是有毒的，而磷化铟是无毒的、环保的。所以，磷化铟的使用也算是他们取得的另一项重要成果。

Z点评：技术上三星已经收走在了行业前端。

网易与被裁员工达成和解：将从严处分各环节责任人



网易与被裁员工达成和解

今日，网易与前员工的纠纷事件迎来新的进展。网易发布公告再次致歉，并表示双方目前已达成和解。下一步，公司将尽最大努力，协助该同事寻求妥善的治疗方案。



网易表示，这是对公司的一次重大警醒。将直面问题，进行切实的反思和调整。目前，公司已明确各环节相应责任人，对涉事的4名主管和1名员工进行了不同层级处分。

Z点评：员工才是公司的根本。

任天堂上海新店曝光：国行Switch上市临近



任天堂上海新店曝光

知名游戏媒体@游戏风云 在微博晒出了几张拍摄于上海美罗城的照片，照片中显示任天堂商店正在商场内装修。



据照片显示，其装修围挡上印有皮卡丘、马里奥与Switch等图片与标志，意味着其可能会成为国行任天堂Switch线下销售点与周边商店。

Z点评：价格和内容引进决定国行Switch成败。

ofo创始人戴威已收到34条限制消费令



ofo创始人戴威已收到34条限制消费令

限制消费令显示，法院于2019年11月21日立案执行申请人宁波国家高新技术产业开发区城市管理行政执法局申请执行东峡大通（北京）管理咨询有限公司（以下简称“东峡大通”）行政非诉一案，因东峡大通未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对东峡大通采取限制消费措施，限制东峡大通及其（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）戴威不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。



Z点评：ofo已经凉凉。

OPPO Reno3渲染图曝光 打孔屏设计实锤



OPPO Reno3渲染图曝光

OPPO将在12月正式发布Reno系列的第三代机型——OPPO Reno3系列。近日OPPO公司副总裁沈义人已多次公布该机的配置信息，现在，有网友曝光了该系列的高清渲染图。



根据图片显示，OPPO Reno3的正面外观设计与此前曝光的消息基本一致，正面采用一块单打孔的双曲面屏幕，前摄的开孔位于屏幕左上角。从图片来看，该机的前摄开孔与之前刚刚发布的vivo S5机型类似，采用了较小孔径的开孔方案。

Z点评：智能手机创新主要集中在小细节上，归根结底还是上游厂商也陷入了创新瓶颈。

工信部：携号转网用户达316万 移动转出超50%



工信部：携号转网用户达316万 移动转出超50%

工信部正式宣布开启全国携号转网服务。据工信部消息，截至11月26日已完成“携号转网”用户达316万人，占用户总量的1.8%。其中，中国移动的转出数最多，占比达57.6%。



根据工信部公布的详细数据显示，目前中国电信、中国移动、中国联通的转出用户占比分别为16.3%、57.6%和26.1%，准入占比为49.3%、28.1%和22.6%。从数据可以看出，当前转网用户大多是从中国移动“逃离”，转而投向中国电信和中国联通。

Z点评：携号转网靴子落地，但是执行起来还是太难了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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