中关村在线消息：北京时间11月29日消息，据中国执行信息公开网最新公示显示，近期宁波高新技术产业开发区人民法院对东峡大通（北京）管理咨询有限公司及戴威发布限制消费令。东峡大通管理咨询有限公司是ofo运营主体。截至目前为止，戴威已经收到消费限制34条。



ofo总裁戴威收到消费限制令 目前总计34条

限制消费令中显示，宁波高新技术产业开发区人民法院于2019年11月21日立案执行申请人宁波国家高新技术产业开发区城市管理行政执法局申请执行东峡大通（北京）管理咨询有限公司（以下简称“东峡大通”）行政非诉一案，因东峡大通未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对东峡大通以及公司法人戴威采取限制消费措施。

近期央视的记者探访ofo现在的公司总部互联网金融中心。不过互联网金融中心的物业工作人员却表示，ofo早已经搬离了大楼，此处的办公地点已经人去楼空。

过去几年，ofo曾经多次更换办公地点，去年他们就是从中关村的理想国际大厦搬到了互联网金融中心。不过，他们每一次都会发布声明。这一次搬离互联网金融中心之后的去向，ofo官方却没有公布。

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