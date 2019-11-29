中关村在线消息：北京时间11月29日消息，今天引起社会关注的网易被裁员工在其微信公众号上发文，表示他已经与网易达成了和解。



被裁员工与网易达成和解 将积极进行治疗

这名前网易员工感谢所有公众和媒体对我的事给予了巨大的关注与支持。未来，他将积极进行治疗，等病情稳定之后，还将继续投入到工作中。

以下为网易被裁员工回应全文：

大家好，非常感谢所有公众和媒体对我的事给予了巨大的关注与支持。除了无尽的感激，我实在不知道还能说些什么。

这几天，网易高层几次联系我们，当面做了很诚恳的道歉、沟通和慰问。目前，我们和网易已经达成了和解：双方一致同意，放下争议，共同去关注眼下最重要的事情-----接下来，网易会全力协助我的治疗，和我们一起共渡难关。

在这里，我想感谢母校老师和校友们的关心和无私帮助，感谢省总工会、市总工会提供的帮助，感谢佑平律师事务所的俞起律师，也想感谢所有人对我的关心和支持。

也感谢网易专项调查小组的工作人员，尤其是张老师，是你们让我们重新感受到网易人的温暖。

有很多朋友留言发消息鼓励我，也给了我很多中肯的建议。就像很多人留言说的，以后我还是要一个人面对工作和生活，身体最重要。我的主治医师也说想要控制病情的发展，必须保持平静心情。所以现在的我，只有一个简单的愿望，就是平安健康，积极配合治疗，在病情得到控制后重新找一份工作，不让父母再为我操心。

再次感谢大家，祝大家都健康平安！







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