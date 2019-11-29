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    任天堂在上海徐汇区开快闪店 距离国行NS不远了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月29日消息，据外媒报道，近日任天堂在上海徐汇区的美罗城”商城开设了一家快闪店。这家快闪店预计将会与PlayStation的类似，以便于任天堂在华销售国行版Nintendo Switch。

    任天堂在上海徐汇区开快闪店 距离国行NS不远了
    任天堂在上海徐汇区开快闪店 距离国行NS不远了

    10天之前，有网友透露Nintendo Switch官方旗舰店已在天猫正式上线，并且目前已经开始测试购物链接，此举可能意味着国行版的任天堂Switch将很快上市。

    国行Nintendo Switch目前的准备工作已基本就绪，近期随时都有可能会正式推出市场。国行Switch将延续任天堂的设计和系统，目前腾讯正在联合任天堂完成一些经典游戏的本地化工作，未来将会有更多的简体中文版游戏上线。

    另外，前段时间国家新闻出版广电总局官网公布了最新一批过审游戏名单，其中就包括由腾讯运营的《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》，该游戏正是首款获国内批准的Switch游戏，这也意味着国行Switch即将亮相。

    （本文图片来自互联网）

    （7335616）



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7335616.html report 789 中关村在线消息：北京时间11月29日消息，据外媒报道，近日任天堂在上海徐汇区的美罗城”商城开设了一家快闪店。这家快闪店预计将会与PlayStation的类似，以便于任天堂在华销售国行版Nintendo Switch。任天堂在上海徐汇区开快闪店 距离国行NS不远了10天之前，有网友透露N...
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