智联5G绽放边缘 2019边缘计算产业峰会在京盛大召开

中关村在线消息:据悉,2019年11月28日,北京 今日,由边缘计算产业联盟(Edge Computing Consortium,ECC)主办的2019边缘计算产业峰会在京正式召开。

作为全球最具影响力的边缘计算产业盛会,本届峰会以“智联5G,绽放边缘”为主题,汇聚逾1000名政府高层、协会领袖、顶级行业专家、学术带头人、行业媒体和分析师以及广大的产业生态伙伴,探讨前沿技术、发布创新成果、分享应用实践、聚合产业生态,共同推动边缘计算产业快速发展。



会议现场

工业和信息化部信息化和软件服务业司巡视员李颖,科学技术部高新技术司调研员孙权,边缘计算产业联盟专家委员会副主任、中国工程院院士王天然,边缘计算产业联盟理事长、中国科学院沈阳自动化研究所所长于海斌出席大会并致辞。



工业和信息化部信息化和软件服务业司巡视员 李颖

李颖巡视员指出,边缘计算技术和产业的创新发展,对于加快工业互联网平台的建设及推广具有重要意义。边缘计算与云端计算相互依赖,紧密耦合,共同构建了工业互联网平台体系。以“边云协同、边缘智能”为核心发展方向的边缘计算将满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的多样化需求,必将成为行业数字化转型不可或缺的关键要素。



科学技术部高新技术司调研员 孙权

孙权调研员表示,网络互联边缘计算对制造业发展具有重要意义,近年来,边缘计算标准化与产业化的进程在我国正快速推进,并有效地推动制造业发展。网络互联作为智能制造发展的重要支撑点与核心问题,承载着将OT网络与IT网络全面深度融合的使命。



边缘计算产业联盟专家委员会副主任、中国工程院院士 王天然

王天然院士表示,边缘计算将是未来万物互联信息系统的重要一环,必将通过与新技术和老系统的融合来发挥作用。5G使得连接更加广泛,数据的交互更加便利,信息流动的加快必然需要新的计算能力,二者相辅相成。可以预见5G与边缘计算的有效融合,协同发展必将发挥出1+1大于2的巨大威力。



边缘计算产业联盟理事长、中国科学院沈阳自动化研究所所长 于海斌

于海斌理事长表示,在5G+工业互联网、人工智能高速发展的今天,边缘计算向行业、产业的纵深发展已经刻不容缓。边缘计算产业联盟将进一步加强与学术界和产业界的合作,在学术、标准、平台等方面,助力联盟成员打造更多边缘计算新应用。希望能为产业的发展、生态的繁荣贡献一份力量。

汇聚全球顶尖成员,共瞰边缘未来盛景

本届峰会包括主题演讲,运营商边缘计算、工业互联网边缘计算、绿色边缘计算技术三大分论坛,及中国自动化学会边缘计算专业委员会2019年度会议暨第十三期智能自动化学科前沿讲习班、边缘云产业圆桌等主题活动,60余场主题发言和技术分享从产业、技术和商业实践等角度探讨了边缘计算产业的未来发展趋势和机遇。本届峰会上,中国移动、中国联通、GSMA阐述在5G发展的大背景下,运营商如何快速部署边缘计算业务;信通院、国网信通、招商银行从各自的实践出发向产业界展示边缘计算如何帮助工业、电力、银行实现数字化转型。

本届峰会边缘计算行业创新应用与体验展厅面积超过700平米,华为、中科院沈自所、中国移动、国网信通、NI、软通智慧、东北大学、三思电子、新松机器人、上海交通大学、ARM、信通院、蓝卓工业互联网、上实龙创、山东电工电气集团、金山云、霍尼韦尔、九州云、神州数码等ECC联盟成员打造的解决方案全方位展示了边缘计算在运营商、智能制造、智慧能源、智慧城市、智能交通等领域的应用实践,通过直观演示和现场互动向参观者展现边缘计算在各行业的应用场景和商用价值。

引领边缘技术趋势,三大白皮书重磅发布

自成立以来, ECC一直将体系架构制定与技术路线选择作为推动边缘计算产业发展的重要抓手,拉通“政产学研用”产业资源,促进技术架构、标准、方案及应用的开放合作与协同。在本届峰会上,ECC正式发布《边缘计算IT基础设施白皮书1.0》、《运营商边缘计算网络技术白皮书》、《边缘计算安全白皮书》三大白皮书。



ECC 2019年三大白皮书正式发布

《边缘计算IT基础设施白皮书1.0》由ECC与绿色计算产业联盟(Green Computing Consortium,GCC)联合发布 ,阐述了当前边缘计算浪潮下,边缘计算IT基础设施的3大主要硬件形态(边缘服务器、智能边缘一体机、边缘网关),重点定义了边缘服务器的需求、技术方案和产业生态,旨在构建边缘计算IT基础设施规范。《运营商边缘计算网络技术白皮书》是ECC与网络5.0产业和技术创新联盟(Network 5.0 Industry andTechnology Innovation,N5A)联合打造的业界首个边缘计算网络技术白皮书,明确了边缘计算网络与边缘计算的关系:一方面网络是边缘计算产业发展的关键支撑;另一方面,边缘计算的发展将推动网络走向三大融合的发展趋势(固移融合、运营商网络与园区网络融合、OT/IT融合),提出了边缘计算网络的技术体系。《边缘计算安全白皮书》是ECC联合工业互联网产业联盟(Alliance Industrial Internet,AII)共同打造的业界首个边缘计算安全白皮书,梳理了边缘安全的十二大挑战、五大需求特征,提出了边缘安全参考框架以及十大关键技术。

聚焦商业落地,使能数字化转型

ECC自成立以来,采用水平工作组与垂直行业委员会并行的运作方式,通过共建联合测试床,打造边缘计算创新解决方案,挖掘产业价值,推动应用落地。2019年,ECC联合GCC和N5A先后成立边缘计算基础设施产业推进工作组(ECII)和边缘计算网络基础设施联合工作组(ECNI),并成立智慧城市专委会,致力推动边缘计算在相关领域的关键技术突破和落地应用。

2019年,ECC孵化了11个测试床方案,覆盖智能制造、智能交通、智慧城市、智能安防等行业。截至目前,ECC已完成40个测试床方案。其中OPC UA Over TSN3.0在峰会现场进行了展示,此测试床由ECC牵头35家具有全球影响力的公司与机构协同搭建,覆盖8大价值场景,是目前国内唯一的国际性OPC UA over TSN测试床。该测试床旨在为制造业及其他工业市场基于OPC UA over TSN的开放互联网络与边缘计算基础设施提供测试验证与创新的平台环境,如TSN交换机、边缘计算网关等,确保行业合作伙伴的产品和解决方案能更好地满足市场需求。



“2019边缘计算十大解决方案”颁奖

为推动边缘计算技术产品的应用创新、促进边缘计算高价值可复制创新解决方案的快速孵化、加速边缘计算技术产品在各应用领域的示范推广,ECC于2019年首次举办“2019边缘计算十大解决方案”评选活动,并在本届峰会上举行隆重的颁奖典礼。中科院沈自所基于ThingOrigin物源平台的可重构生产系统、华为基于Atlas 500的智能边缘小站解决方案、中国电信基于5G+MEC的面向现场级工业控制的低时延智能化解决方案、中国移动面向敏捷边云协同的算力感知网络解决方案、拓维工业物联平台、蓝卓工业互联网基于supOS和5G的边缘计算解决方案、中国联通5G MEC入云专线解决方案、北京方研矩行EDSOC-工业互联网边缘安全管控解决方案、上实龙创智慧水务边缘计算解决方案、华为基于EC-IoT的低压配电物联网解决方案荣获此奖。

边缘计算聚焦于万物智能联接,满足行业数字化在联接、实时、智能、数据优化、安全与隐私保护等方面的关键需求,是工业互联网、5G落地的重要技术支撑。本次大会以“智联5G,绽放边缘”为主题,全方位探讨5G时代边缘计算技术路径和未来前景,展现创新应用、聚合产业生态、推动产业发展,具有重要的现实意义。未来,ECC将聚焦融合、务实推进,搭好台、牵好线,引领边缘计算技术研发、标准研制、应用推广与国际合作,激发叠加效应、聚合效应和倍增效应,为促进新旧动能接续转换和经济提质增效、转型升级贡献力量。

