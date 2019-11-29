中关村在线消息：北京时间11月29日消息，据台湾经济日报援引PhoneArena报道，台湾的供应工厂将会进一步的扩大生产，主要是为了明年推出的5G版iPhone。这款手机在明年将会出货超过1亿台，这也高出市场预期25%。



台湾供应链进一步扩产 只是为了5G版iPhone

此前有消息显示，苹果计划在2020年发布配备更薄OLED显示屏的5.4英寸和6.7英寸iPhone。苹果iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max将采用三星最新的Y-OCTA技术，该技术可在OLED面板上直接对触摸屏电路进行构建而无需添加单独的层，以此来让显示屏更薄并达到降低生产成本的目的。

还有传言表示，2020年新的iPhone将会换用高通基带，全面取消现用的英特尔基带。今年上半年，苹果公司已经和高通和解并达成了合作协议。2020年的iPhone产品将全面搭载高通最新的X55 5G基带，因此因基带造成的信号问题有望得到很大改善。

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