中关村在线消息：北京时间11月29日消息，据央视新闻报道，近期央视的记者探访ofo现在的公司总部互联网金融中心。不过互联网金融中心的物业工作人员却表示，ofo早已经搬离了大楼，此处的办公地点已经人去楼空。



ofo又搬家了 只是这次新家的地址谁也不清楚

过去几年，ofo曾经多次更换办公地点，去年他们就是从中关村的理想国际大厦搬到了互联网金融中心。不过，他们每一次都会发布声明。这一次搬离互联网金融中心之后的去向，ofo官方却没有公布。

ofo小黄车的退押金问题从去年开始一直还没有解决，他们也在想着各种方法，甚至歪点子来解决这个巨大的退押金问题。近日，ofo在App首页上线了“天天返钱”的活动，遗憾的是需要消费后才能退押金。

根据测试，这一“天天返钱”的活动需要在ofo商城里通过额外消费后才有返现，押金会以双倍返现的形式退还给用户。在商城中购物满1500元，可提现120多元。这样的方法是把押金取出的另外一种形式。显然，用1500元换99元，吃亏的还是消费者。

（本文图片来自互联网）

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