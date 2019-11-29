中关村在线消息：今日据悉，苹果公司正在研发名为“改善汽车侧视镜镜功能的系统”的专利，该专利可以将汽车盲点周围区域的图像投影到汽车的车窗、挡风玻璃或其他显示屏上，这项技术也可能涉及面部识别技术。







苹果获汽车侧视镜专利 让智能汽车无盲点

苹果公司在其专利背景中指出，车辆通常包含用于增强司机视野的侧视镜。这些侧视镜通过允许司机观察包含车辆侧面环境、后方环境来补充视野。



此前的报道强调了苹果对制造智能汽车的兴趣。今年4月，据称这家科技巨头正在与研发自动驾驶车辆传感器技术的公司进行谈判。

苹果的自动驾驶汽车项目“泰坦计划”(Project Titan)雇佣了谷歌汽车团队和特斯拉的前员工。

苹果今年1月份发表声明：“我们在苹果有个人才济济的团队，致力于自主系统和相关技术研发工作。”

“我们仍然相信自主系统存在巨大的机会，苹果有独特的能力可为其做出贡献，这是有史以来最雄心勃勃的机器学习项目。”

知名分析师郭明錤在一份备忘录中预测，苹果汽车可能会在2023年推出。自动驾驶汽车行业正在快速增长。

2018年HTF市场情报报告预测，全球自动驾驶汽车市场可能以36%的复合年增长率扩张，到2023年全球收入将超过1730亿美元。

苹果的智能汽车可能会在特斯拉和Uber等主要参与者加大自动驾驶努力的时候到来。

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