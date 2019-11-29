中关村在线消息：北京时间11月29日消息，据外媒报道，索尼的下一代游戏主机PlayStation5将会进一步的提升人工智能性，他们将会在主机内集成一个人工智能游戏助手，来帮助玩家来进行游戏。



索尼PS5将会更加智能 搭载AI游戏助手

通过这样的游戏助手，玩家们可以在PS5上直接获取有关游戏内容的信息，助手将还能够解释游戏目标或某一项目的位置，并能帮助玩家从网络上提取相关信息。这样的的功能无疑对于玩家后续的攻关是非常有益的。

此前，索尼公司注册了一项新专利，这项专利显示PS5或许会更专注于用户生成内容（UGC），建立更活跃的社区。这一新系统名为“SCENE TAGGING（为场景打标签）”，可以用作“刻画与电子游戏游玩信息相关的用户生成内容”，或许会用于PS5中。

据悉，PS5这次在性能上将会有更强的提升，其将确定搭载AMD 8核Zen 2架构的处理器（8核心/16线程），同时GPU方面使用的是AMD RDNA架构。从目前已经公布的信息显示，PS5还将支持光追、3D音效、8K输出、4K 120Hz游戏等。

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