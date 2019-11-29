    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 游戏 > 正文

    索尼PS5将会更加智能 搭载AI游戏助手

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月29日消息，据外媒报道，索尼的下一代游戏主机PlayStation5将会进一步的提升人工智能性，他们将会在主机内集成一个人工智能游戏助手，来帮助玩家来进行游戏。

    索尼PS5将会更加智能 搭载AI游戏助手
    索尼PS5将会更加智能 搭载AI游戏助手

    通过这样的游戏助手，玩家们可以在PS5上直接获取有关游戏内容的信息，助手将还能够解释游戏目标或某一项目的位置，并能帮助玩家从网络上提取相关信息。这样的的功能无疑对于玩家后续的攻关是非常有益的。

    此前，索尼公司注册了一项新专利，这项专利显示PS5或许会更专注于用户生成内容（UGC），建立更活跃的社区。这一新系统名为“SCENE TAGGING（为场景打标签）”，可以用作“刻画与电子游戏游玩信息相关的用户生成内容”，或许会用于PS5中。

    据悉，PS5这次在性能上将会有更强的提升，其将确定搭载AMD 8核Zen 2架构的处理器（8核心/16线程），同时GPU方面使用的是AMD RDNA架构。从目前已经公布的信息显示，PS5还将支持光追、3D音效、8K输出、4K 120Hz游戏等。

    （本文图片来自互联网）

    （7335484）



    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼PS5将会更加智能 搭载AI游戏助手http://news.zol.com.cn/733/7335484.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7335484.html report 851 中关村在线消息：北京时间11月29日消息，据外媒报道，索尼的下一代游戏主机PlayStation5将会进一步的提升人工智能性，他们将会在主机内集成一个人工智能游戏助手，来帮助玩家来进行游戏。索尼PS5将会更加智能 搭载AI游戏助手通过这样的游戏助手，玩家们可以在PS5上直接获...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错