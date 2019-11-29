中关村在线消息：近日据悉，在本周早些时候，网络上流出了新机的一张谍照。屏幕左上角不显示图标，因为 OPPO 将前摄开孔设置在了这里。随后沈义人又自曝了该机的照片，并在社交网络上宣布了官方名称。







OPPO将推双模5G新机：采用打孔屏预装ColorOS7

本月早些时候，OPPO 预告了即将发布首款高通双模 5G 智能机的消息。不过新消息表明，除了支持 SA 和 NSA 之外，Reno3 Pro 还有望成为该公司首款采用打孔屏的机型。



据外媒猜测，Reno3 或许还有一款不带“Pro”的普通机型。鉴于该公司此前曾推出过支持 5G 网络制式的 Reno 十倍变焦版机型，Reno3 或许也有仅支持 4G 网络的“入门级”选项。

Reno 5G 版本的上市地区比较有限，但 OPPO 已经证实新 5G 机型有望在 2020 年前正式登陆荷兰市场，因为 OPPO 与 T-Mobile 在 5G Beta 测试项目上达成了深度合作。

在上周末，T-Mobile 组织了首个 5G 公开测试，并在演示期间提供了来自 OPPO 的 5G 设备。至于 Reno3 Pro 的更过规格，沈义人也在 Twitter 上有所披露。

据说该机配备了厚度仅为 7.7mm 的玻璃外壳，宣称是同价位段最薄的双模 5G 智能机。同样令人震惊的是，它具有类似 Find X 的弧面屏幕设计。

还有许多有关 Reno3 的爆料，比如 6.5 英寸 FHD+ AMOLED @ 90Hz 高刷新率显示屏，支持 VOOC 4.0 闪充的 4500mAh 电池保底 30W 充电功率，甚至无线充电。

Reno3 有望采用高通骁龙 735 SoC，辅以 8GB RAM + 256GB ROM 。前摄为 32MP，且后置四摄主摄为 6000 万像素的新传感器、且支持 5 倍光学变焦

Reno3 系列将预装基于 Android 10 定制的 ColorOS 7 操作系统。价格方面，预计在 550~600 欧元（4260~4647 RMB）左右。

（文中图片来自互联网）

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