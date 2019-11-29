中关村在线消息：近日据外媒消息，迪拜警局官方发布推文，宣布将Cybertruck纳入到现有警车队伍中，还配上了一张经计算机合成的Cybertruck警车图。



特斯拉Cybertruck被迪拜警局招编 或被做警车用

今年11月22日，特斯拉CEO伊隆·马斯克正式对外发布了令科技界和汽车界同时沸腾的特斯拉皮卡Cybertruck。到目前为止Cybertruck的预订量已经突破25万辆，几乎达到了福特皮卡在2018年总销量的27%。

这一消息令很多网友大为振奋，但售价3.99万美元起的Cybertruck可能是迪拜警车车队中最低的一辆。

另外，有些人关注的重点的是这样一辆电动皮卡适合做警车吗?



关于电动汽车是否能做警车的争论焦点主要还是集中在续航里程以及速度方面。根据特斯拉官方资料显示，Cybertruck有三个版本：

1单电机后轮驱动版本，EPA续航力为250英里(400km)，牵引力为7500磅，在6.5秒内可实现0-60英里/小时(约合96公里/小时)的最高速度。

2双电机全轮驱动版本，EPA续航里程为300英里(480km)，牵引力为10000磅，在4.5秒内可完成0-60英里/小时的加速。

3三电机全轮驱动版本，能够在2.9秒内加速到60英里/小时，EPA续航能力可达500英里(804Km)。

可以肯定的是土豪国家迪拜肯定会选择顶配的三电机全轮驱动版本，也就是续航能力达804km，2.9秒内加速到60英里/小时，这种表现已经优于很多燃油汽车了。

而且Cybertruck由重型外壳制成，该外壳由超硬30X冷轧不锈钢和铠装玻璃制成，抗打击能力强。只要钱交够，无论哪个版本的Cybertruck都能拥有自动驾驶功能。

这些性能优势足以支撑Cybertruck成为一辆合格的警车。

（文中图片来自互联网）

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