中关村在线消息：北京时间11月29日消息，近日融创中国在云南召开了融创152亿收购云南城投两大项目媒体见面会。这次见面会上，融创中国董事会主席孙宏斌被问道怎么看待“接盘侠”这个称号时表示，这些年他也吃过许多亏，但是从来都没有抱怨。



孙宏斌回应“接盘侠”称号 近几年吃亏没抱怨过

孙宏斌在发布会上表示：“‘接盘侠’这个称呼我不知道是褒义还是贬义，对融创来说我们确实是机会很多，我们并购市场的口碑和能力（很强），能力也是一直判断力，因此这是我们非常核心的竞争力。谁想在并购市场有这样的口碑是非常难的，为什么呢？就是因为我们吃了很多的亏，我说这么多年我们吃了那么多亏有谁听过我抱怨过一句？就是因为你吃亏之后就觉得吃亏就吃亏了然后继续往前走，做别的事，所以你才有好的口碑，你每次都占便宜，你哪来的好口碑？并购没有显形的市场，隐形的市场就是口碑，这个圈子很小的，这个口碑很重要的，没有口碑就没有机会。”

今年五月份的时候，孙宏斌已经退出乐融致新董事会。2017年1月，孙宏斌150亿元入股乐视网、乐融致新（原名为“乐视致新”）和乐创文娱（原名为“乐视影业”），并将其归为“融创文化集团”的业务之一。其中乐融致新主要是为早前LeTV业务。

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