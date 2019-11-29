vivo X30系列正式开启预约 支持60倍变焦拍摄

中关村在线消息：vivo此前已经确认将于12月正式发布vivo X30双模5G手机。今日，该机已在vivo官网正式开启了预约，不过其详细信息还有待官方正式公布。



vivo X30系列开启预约

根据近期曝光的消息显示，vivo X30正面将采用一块6.5英寸真全面屏，屏幕刷新率为90Hz，前置相机为升降式结构，规格为3200万像素；机身内置4500mAh电池；后置相机采用6400万像素三摄+潜望式超远摄的四摄组合，最高支持60倍变焦拍摄。



vivo X30系列支持60倍变焦拍摄

核心方面，vivo X30将搭载三星旗下首款集成5G基带的处理器——Exynos 980。该芯片采内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5；同时，其内置的5G基带支持SA/NSA双模5G网络连接。



vivo X30系列将首发新系统

此外，日前vivo旗下Funtouch OS项目经理葛亚男在微博公布了一张“JoviOS”的logo，暗示vivo全新的手机系统将至。据推测，vivo X30新机将首发“JoviOS”系统。

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