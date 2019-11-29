早报：8万电脑或被劫持挖矿 微信澄清好友数谣言

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

近年有关比特币的黑客事件在逐渐增多，微软本周就发现了一个与比特币相关的恶意软件。

微软发现全新恶意软件 劫持电脑挖掘比特币





据外媒报道，微软宣称，一种新的恶意软件正在不断感染电脑，并迫使它们挖掘比特币。微软的安全研究人员表示，这款名为Dexphot的恶意软件至少从2018年10月起就开始感染电脑，并在今年6月份达到高峰，劫持了8万台不同的电脑。被加载到机器上后，Dexphot就会悄悄地使用其部分计算能力来挖掘比特币。

近期有关贾跃亭的消息开始增多，尤其是他之前在国内的一些资产。



贾跃亭造车用地被收回 皆因长期未开发





据澎湃新闻报道，乐视浙江旗下的浙江德清莫干山高新区多块土地因长期处于搁置状态，已经被当地政府收回，浙江省德清县自然资源和规划局已经证实此事。2016年8月，乐视控股宣布，要投资近200亿元，在浙江德清莫干山国家经济开发区建设LeSEE生态汽车超级工厂和汽车生态小镇。

又有一款三星Galaxy A系列的手机曝光了，直接面向中端市场。



三星Galaxy A71渲染图曝光 后置四摄+水滴屏





近日Slashleaks网站曝光了三星Galaxy A71手机的带壳渲染图，和此前OnLeaks的相比较，前面板变为水滴屏设计。这款手机采用后置四摄，为“L”型设计，闪关灯位于摄像头组的右侧，这也和OnLeaks此前曝光的渲染图类似。

有关微信一直存在许多谣言，近期又有一条被微信辟谣了。

微信近期调整好友数上限？官方紧急澄清





我们知道微信好友有数量上限——5040人，近日有传闻称微信已经调整了个人号规则，好友最大数量降低为4800，满员的号必须删掉200人才能添加新好友。对此，腾讯公司公关总监张军发微博辟谣：“这种谣言，你信吗？”

vivo官网近期已经开启了vivo X30的预约活动，手机的亮点也是不少。



vivo X30系列开始预约 5G双模+60倍超级变焦





据vivo官方商城了解到，vivo X30系列手机已开启预约，采用5G双模，支持SA/NSA两种模式，搭载60倍超级变焦摄像头。vivo X30系列手机将于12月份正式发布，详细信息还有待官方正式公布。

谷歌在遭到欧盟反垄断裁决之后，余波仍在继续。

谷歌遭41家竞争对手联名指控 藐视欧盟裁决





据外媒报道，谷歌在欧洲的41家竞争对手今日向欧盟反垄断专员玛格丽特·维斯塔发出联名信，敦促欧盟对谷歌采取进一步的行动，原因是谷歌并未遵守欧盟2017年作出的一项裁决。2017年6月，欧盟委员会曾宣布，由于谷歌在搜索结果中偏袒自家服务Google Shopping，决定对谷歌处以24.2亿欧元（约合27亿美元）的罚款，并要求谷歌停止这种不公平竞争行为。

从最近的安卓认证列表中我们不难看出，iQOO可能又要发新机了。

iQOO新机现身安卓认证列表 更多细节曝光





近日工信部网站出现一款型号为“V1936AL”的iQOO新机，目前这款新机也出现在Android Enterprise列表中。iQOO的新机型号为“V1936AL”，目前可以确认这款手机将采用6.4英寸水滴屏幕，搭载容量为4420mAh电池。有推测表示，很可能是iQOO Neo 855版另一个型号。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）







本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：8万电脑或被劫持挖矿 微信澄清好友数谣言http://news.zol.com.cn/733/7335326.html