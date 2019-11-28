百度柳菲：百度智能小程序助力万亿企业办公市场商业化升级

2019年11月28日，以“跨界互联·智慧办公”为主题的2019年中国现代办公行业年会在成都盛大开幕。探寻智慧办公产业发展方向，抓住产业发展的新机遇成为OA业者热切关注的话题。百度智能小程序生态与运营负责人柳菲女士作为COAA年会的重磅嘉宾莅临，百度携手ZOL通过百度智能小程序为万亿级企业办公市场带来商业化升级。





百度智能小程序助力万亿企业办公市场商业化升级

近年来，互联网营销转型成为OA智慧办公产业变革的焦点。在电子商务业务已经高度发达的今天，营销渠道相对传统的企业办公产品及服务仍旧高度依赖线下渠道，极大的限制了OA企业级销售渠道的发展空间。尽管潜在市场需求不断增加，但OA品牌商的销售渠道却很难精准触达最终用户，自然更无法形成有效的销售转化。



百度智能小程序生态与运营负责人柳菲女士

百度柳菲以《新连接·新生态》为主题，分享了百度智能小程序如何赋能传统OA办公行业实现全新商业化迭代升级。在当前互联网人口红利趋薄、整体用户流量见顶、用户注意力被激烈争夺大背景下，本身关注度就相对偏弱的商用OA产品，如何获取流量并形成流量到销量的转化，成为OA品牌商进行互联网营销转型的突破口。

在柳菲看来，触达更精准、转化更高效、用户更依赖无疑是三大关键。

更精准的触达用户

作为中文领域最大的流量入口，百度生态拥有超过10亿的庞大在网用户群体。柳菲透露，目前百度每天响应60亿次搜索 、150亿信息流分发、百度App2亿日活。如何把如此庞大的用户流量进行精准分流，适配于不同的领域和需求，成为精准触达用户的关键。

在搜索端，通过阿拉丁、多样自然结果可以快速明确潜用户的需求。再通过信息流的方式，把潜在用户关注的优质相关内容进行精准推送，广泛捕获潜在目标用户。最终通过端内固定入口+多种运营工具打造的场景端，帮助品牌商持续持续经营用户并转化沉淀。

而在精准触达用户层面，百度智能小程序在其中成为重要的一环，同时也是品牌商在百度生态中属于自己的“阵地”。无论是匹配用户，获取用户，还是通过内容影响用户，帮助用户形成购买决策，实现流量到销量的精准转化，百度智能小程序都是最为重要的载体。

更高效的销售转化

通过用户主动的百度搜索和被动的精准信息流推，百度生态实现了品牌商和用户之间的精准连接。随之，如何吸引用户关注、如何形成用户主流、如何培养用户对于品牌的好感、如何影响用户决策，并最终实现更高效的销售转化，则成为品牌商更深层次的问题。

在产品端，相对于H5页面的功能弱化，以及用户对于独立APP的抵触和抗拒，以及跳转带来的损失，百度智能小程序无疑是行之有效的解决方案。柳菲表示，百度智能小程序在性能和功能上都十分接近独立APP，用户停留时间更长。目前百度智能小程序已经打通电商销售端口实现一键购买，目前已经帮助众多品牌实现高效率销售转化。



ZOL蔡小鹏：向 “代运营”的角色转换

在运营端，百度携手ZOL目前已经成功帮助28个品牌290家零售商切入百度智能小程序生态。深耕科技产业20年的ZOL如今积极拥抱百度生态，实现从专业垂直科技媒体完成向 “代运营”的角色转换。以强大的媒体宣发能力为根本，通过优质内容帮助品牌商建立与用户的连接，培养用户对于品牌的好感，最终影响用户决策。

让你的用户依赖你

OA智慧办公产品不同于普通的消费品，往往具有极高的技术门槛并存在庞大的售后维护需求，因此时刻与客户保持有效沟通成为提升用户粘度、增强用户沉淀、树立品牌形象并最终提升用户复购率的关键。简而言之，百度智能小程序“让你的用户更加依赖你”。

据柳菲介绍，百度智能小程序目前已经全方位升级，赋能开发者对用户进行精细化和持续性运营，提升流量价值和最终转化。通过打造统一获客、沉淀、唤醒、经营的平台，将商家经营收益最大化。百度智能小程序承载的不仅是内容、销售，更是与用户沟通的平台。

为了更好服务产业伙伴，ZOL通过商业模式、人才和产品结构，以及服务能力的三大升级更出色的担当起“代运营”的角色，加速实现用户、内容、流量、销售、品推五大维度一站式的营销方案，以“更聚焦、更高效、更协作”的状态推进百度智能小程序代运营业务。

助力OA市场商业化升级

总体来看，百度智能小程序凭借百度强大的流量资源以及多样化产品布局实现精准触达、高效转化，以及用户更依赖的三大优势。基于百度智能小程序生态，ZOL×百度创新营销解决方案目前已经在科技产业开花结果，必将再次助力万亿企业办公市场商业化升级。

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