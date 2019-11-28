11月28日，百度与东软教育科技集团在京签署战略合作协议，并为合作设立的“东软百度人工智能学院”举行成立及授牌仪式。辽宁省教育厅党组成员、副厅长花蕾，国家开发银行大连分行行长张一帆，百度首席技术官王海峰，东软集团董事长兼CEO、东软教育科技集团董事长刘积仁等出席签约仪式。



百度与东软教育联合成立“东软百度人工智能学院”

根据战略合作协议，双方将在大连东软信息学院、成都东软学院、广东东软学院三所应用型大学开设的人工智能、大数据相关专业基础上，积极探索行业领先企业深度参与高校协同育人的体制、机制和模式，以现代产业学院的形式共建“东软百度人工智能学院”。百度将充分发挥自身在人工智能、大数据等领域的技术、应用积累和产业经验优势，结合东软教育科技集团的一体化人才培养解决方案及教育教学资源，携手打造一套特色鲜明、产教融合的应用型和技术技能型人才培养体系、教育教学资源和智慧教学支持平台，并向全国应用型本科、高职院校开展推广和输出工作，为培养人工智能与大数据产业人才、促进国内相关产业发展做出贡献。

在签约仪式上，百度首席技术官王海峰表示，当下，人工智能正在助力各行各业的智能化升级，这个过程中亟需大量既掌握AI核心技术、又拥有大量实际落地经验的复合型人才。然而目前，我国人工智能领域人才储备不足问题仍比较突出。此次百度和东软教育的深度合作，将加快人工智能人才培养的发展速度，双方也将在此过程中共同探索人工智能人才培养的新模式，为产业智能化的发展做出重要贡献。

东软集团董事长兼CEO、东软教育科技集团董事长刘积仁表示，东软三所大学自成立以来，始终以“教育创造学生价值”为理念，与众多国内外知名企业开展深度校企合作，将来自产业的“新理论、新技术、新工具、新产品、新应用”融入到三所大学人才培养的全过程。东软办学实践证明，教育与产业的深度融合是培养高质量数字化应用型人才的重要途径。本次百度、东软教育科技集团的强强联手，将充分发挥双方各自的产业优势、技术优势、教育优势和资源优势，共建人工智能、大数据等专业的人才培养体系及教育教学资源，共同探索人工智能教育领域产学研合作新道路，以产业和技术发展的最新成果推动高校人才培养改革，这既是双方优势互补和未来发展所需，更是紧随国家战略导向、助力我国人工智能产业发展之举。

作为国内投入最早、技术最强、布局最完整的人工智能领军企业，百度在人工智能技术领域保持领先优势，并通过百度智能云赋能各行各业，积极推动人工智能的应用落地，促进各行各业的智能化升级。本次百度与东软在教育领域的联手合作，是持续深化双方合作，实现优势互补、双向赋能、加速推进产业智能化发展的又一重要举措。今年5月，百度与东软签署战略合作协议，共同推进人工智能在智能城市、医疗健康等关键领域的落地和商业模式创新；9月，百度宣布14.43亿元战略投资东软控股；11月初，在东软解决方案论坛2019上，百度与东软联合发布“云智未来城市”新型智慧城市整体解决方案。

除了在人工智能技术和应用领域保持领先之外，百度也是国内较早培养AI人才的公司之一，正在通过大力培养AI人才，整体推动AI产业的长远发展。通过“云智学院”、“黄埔学院”、“全国高校深度学习师资培训班”、 “AI快车道”、“飞桨博士会”等各类项目，百度已经为全社会培养了上千名专业教师，并为近1000家企业提供了人工智能相关的技术和应用培训。

基于本次签署的战略合作框架协议，百度和东软未来将联手打造和完善人工智能、大数据等专业的人才培养体系及教育教学资源，合力培养大批专业型、复合型、创新型的人工智能高端人才，为人工智能的发展补足人才短板，为中国成为全球人工智能强国奠定坚实的人才基础。

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