晚报：艾维正式离开苹果 六部门约谈顺风车平台

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

FCC实锤！三星Note10 Lite配蓝牙SPen





据外媒爆料，联邦通讯委员会FCC刚对 Note 10 Lite 的 S Pen 手写笔进行了认证，意味着该机将与这款蓝牙配件一同亮相。除了 S Pen 以外，媒体对 Galaxy Note 10 Lite 的了解还很少。但几天前曝光的 Galaxy S10 Lite 的参数，已相当详细。



Z点评：给更多的手机配上笔，或许三星近期的主要计划。

vivo官网上架vivo Z5i 骁龙675+5000mAh电池





今天上午，vivo官网上意外上架了vivo Z5i 8GB+128GB的版本。这款新机将会推出玛瑙黑和玉瓷青两种不同的配色，搭载了骁龙675处理器，采用6.53英寸1080P屏幕，电池容量为5000mAh，售价为1798元。



Z点评：vivo又推出了一款面向中端市场的机型。

沈义人：OPPO Reno3 Pro将采用双曲面设计





今日，OPPO公司副总裁沈义人在微博公布了OPPO Reno3 Pro机型的部分信息。据沈义人透露，OPPO Reno3 Pro将采用正反双3D玻璃，厚度仅有7.7mm（不含镜头凸起部分），大概是同期同价位最轻薄的双模5G手机（实际上这就是全球最薄的双模5G曲面屏手机）。

Z点评：OPPO的Reno系列在短时间内，已经成为OPPO公司的主力机型了。

中国移动App携号入网功能上线 可一键申请转网





日前，工信部宣布全国范围内正式开启携号转网服务，用户可自由选择电信运营商。今日，中国移动手机App正式上线携号入网办理窗口，仅需输入要转网的手机号码即可进行申请操作。

Z点评：携号转网正式开始运行，各种方式都可以进行。

六部门约谈网约车平台 保证顺风车安全底线





微博帐号@交通发布 表示，交通运输部在今天下午举行2019年11月份例行新闻发布会。在这次发布会上，六个部门以交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室名义，联合约谈滴滴出行等8家网约车顺风车平台公司。

六部门提出了四点要求：一是平台公司必须严守安全底线；二是要符合顺风车本质。必须是驾驶员自身出行需求为前提、事先发布出行信息，由出行线路相同的拟合乘人员选择合乘车辆；三是平台公司不能以顺风车名义提供非法网约车服务；四是平台公司要快速响应处理乘客投诉。

Z点评：保证顺风车安全，是当下网约车平台的第一任务。

乔纳森·艾维正式离开苹果 资料从公司页面删除





今天苹果更新了公司的高管页面，其中已经移除了前首席设计官乔纳森·艾维（Jony Ive）的照片以及资料。这似乎意味着，乔纳森·艾维已经正式离开了苹果公司。6月份的时候，苹果公司对外宣布公司首席设计官乔尼·艾维将在今年晚些时候离职。



Z点评：天下无不散之宴席，对于企业也是如此。

vivo JoviOS手机系统曝光 vivo X30或将首发





今天中午，vivo旗下Funtouch OS项目经理葛亚男在微博公布了一张“JoviOS”的logo，暗示vivo全新的手机系统将至。同时，他还在评论中透露将会在发布会上公布适配计划。即将在下个月发布的vivo X30双模5G手机将首发这款全新的手机系统。

Z点评：各个手机厂商开始在手机系统上发力，无疑是一件好事。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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