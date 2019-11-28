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    乔纳森·艾维正式离开苹果 资料从公司页面删除

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月28日消息，今天苹果更新了公司的高管页面，其中已经移除了前首席设计官乔纳森·艾维（Jony Ive）的照片以及资料。这似乎意味着，乔纳森·艾维已经正式离开了苹果公司。

    乔纳森·艾维正式离开苹果 资料从公司页面删除
    乔纳森·艾维正式离开苹果 资料从公司页面删除

    今年6月份的时候，苹果公司对外宣布公司首席设计官乔尼·艾维将在今年晚些时候离职。随后，苹果公司CEO库克发表全员信，对于艾维的贡献高度称赞，同时表示他的伙伴将会捍卫苹果设计。

    库克在全员信中首先称赞了艾维对于苹果的贡献，以及对艾维设计的肯定，称“艾维是一个设计界一位非凡的人物，他在苹果的复兴过程中扮演了极其重要的角色。比如从1998年设计突破性的一体机电脑iMac，以及后来的iPhone，最后在苹果新公园区的设计上，艾维又上投入了相当多的精力。”

    在艾维离职之后，库克也向外界透露了未来苹果设计方向，称“苹果将继续受益于艾维的才华，直接与他合作独家项目，并通过他所建立的才华横溢、充满激情的设计团队继续进行合作。在这么多年的密切合作之后，我很高兴我们的关系继续发展，我期待着与艾维在未来长期合作。”

    据了解，艾维离职之后，将会于合作伙伴一道创办一家独立的设计公司，这家公司也将完成苹果委托的设计任务。

    （本文图片来自互联网）

    （7334766）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7334766.html report 1040 中关村在线消息：北京时间11月28日消息，今天苹果更新了公司的高管页面，其中已经移除了前首席设计官乔纳森·艾维（Jony Ive）的照片以及资料。这似乎意味着，乔纳森·艾维已经正式离开了苹果公司。乔纳森·艾维正式离开苹果 资料从公司页面删除今年6月份的时候，苹果公...
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