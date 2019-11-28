中关村在线消息：北京时间11月28日消息，今天苹果更新了公司的高管页面，其中已经移除了前首席设计官乔纳森·艾维（Jony Ive）的照片以及资料。这似乎意味着，乔纳森·艾维已经正式离开了苹果公司。



乔纳森·艾维正式离开苹果 资料从公司页面删除

今年6月份的时候，苹果公司对外宣布公司首席设计官乔尼·艾维将在今年晚些时候离职。随后，苹果公司CEO库克发表全员信，对于艾维的贡献高度称赞，同时表示他的伙伴将会捍卫苹果设计。

库克在全员信中首先称赞了艾维对于苹果的贡献，以及对艾维设计的肯定，称“艾维是一个设计界一位非凡的人物，他在苹果的复兴过程中扮演了极其重要的角色。比如从1998年设计突破性的一体机电脑iMac，以及后来的iPhone，最后在苹果新公园区的设计上，艾维又上投入了相当多的精力。”

在艾维离职之后，库克也向外界透露了未来苹果设计方向，称“苹果将继续受益于艾维的才华，直接与他合作独家项目，并通过他所建立的才华横溢、充满激情的设计团队继续进行合作。在这么多年的密切合作之后，我很高兴我们的关系继续发展，我期待着与艾维在未来长期合作。”

据了解，艾维离职之后，将会于合作伙伴一道创办一家独立的设计公司，这家公司也将完成苹果委托的设计任务。

（本文图片来自互联网）

（7334766）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：乔纳森·艾维正式离开苹果 资料从公司页面删除http://news.zol.com.cn/733/7334766.html