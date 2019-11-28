    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    交通部谈ETC完成进度 完成总任务的91.44%

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月28日消息，交通运输部在今天下午举行2019年11月份例行新闻发布会。在这次发布会上，交通运输部新闻发言人吴春耕表示，截至11月27日全国ETC用户累计已达到1亿7452.4万，完成发行总任务的91.44%。

    交通部谈ETC完成进度 完成总任务的91.44%
    交通部谈ETC完成进度 完成总任务的91.44%

    吴春耕还提到，单单是今年，全国就新增了9384.72万的ETC用户，完成新增发行任务的85.18%。交通运输部于10月印发了《关于做好货车及专项作业车ETC发行服务有关工作的通知》，明确了相关政策。

    根据央行和银监会最近发布的《关于金融服务支持收费公路制度改革的指导意见》，商业银行、非银行支付机构在取得信息主体授权和履行告知义务的前提下，有权将自通行交费交易日起超过30日仍拖欠未付款的用户信息提交金融信用信息基础数据库，信息保存期限按《征信业管理条例》相关规定执行。

    此外，《意见》还支持商业银行、非银行支付机构和清算机构会同公安、交通运输、保险等部门，加强车辆注册登记信息、交通管理信息、通行交费信息、车辆保险信息等的采集与应用，依法探索建立有效的联合惩戒机制。

    （本文图片来自互联网）

    （7334716）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：交通部谈ETC完成进度 完成总任务的91.44%http://news.zol.com.cn/733/7334716.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7334716.html report 920 中关村在线消息：北京时间11月28日消息，交通运输部在今天下午举行2019年11月份例行新闻发布会。在这次发布会上，交通运输部新闻发言人吴春耕表示，截至11月27日全国ETC用户累计已达到1亿7452.4万，完成发行总任务的91.44%。交通部谈ETC完成进度 完成总任务的91.44%吴春...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错