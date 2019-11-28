中关村在线消息：北京时间11月28日消息，交通运输部在今天下午举行2019年11月份例行新闻发布会。在这次发布会上，交通运输部新闻发言人吴春耕表示，截至11月27日全国ETC用户累计已达到1亿7452.4万，完成发行总任务的91.44%。



交通部谈ETC完成进度 完成总任务的91.44%

吴春耕还提到，单单是今年，全国就新增了9384.72万的ETC用户，完成新增发行任务的85.18%。交通运输部于10月印发了《关于做好货车及专项作业车ETC发行服务有关工作的通知》，明确了相关政策。

根据央行和银监会最近发布的《关于金融服务支持收费公路制度改革的指导意见》，商业银行、非银行支付机构在取得信息主体授权和履行告知义务的前提下，有权将自通行交费交易日起超过30日仍拖欠未付款的用户信息提交金融信用信息基础数据库，信息保存期限按《征信业管理条例》相关规定执行。

此外，《意见》还支持商业银行、非银行支付机构和清算机构会同公安、交通运输、保险等部门，加强车辆注册登记信息、交通管理信息、通行交费信息、车辆保险信息等的采集与应用，依法探索建立有效的联合惩戒机制。

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