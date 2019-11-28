中关村在线消息：北京时间11月28日消息，微博帐号@交通发布 表示，交通运输部在今天下午举行2019年11月份例行新闻发布会。在这次发布会上，六个部门以交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室名义，联合约谈滴滴出行等8家网约车顺风车平台公司。



六部门约谈网约车平台 保证顺风车安全底线

这六个部门分别为交通运输部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、应急管理部以及市场监管总局。六部门提出了四点要求：

一是平台公司必须严守安全底线。

二是要符合顺风车本质。必须是驾驶员自身出行需求为前提、事先发布出行信息，由出行线路相同的拟合乘人员选择合乘车辆。

三是平台公司不能以顺风车名义提供非法网约车服务。

四是平台公司要快速响应处理乘客投诉。

上周的时候，滴滴宣布首批的哈尔滨、太原、常州3个城市正式上线顺风车功能。此外，沈阳和南通的顺风车服务也将在11月29日正式开启试运营，而原计划将于首批开放的北京和石家庄因技术调试原因，将推迟至12月上线。

（本文图片来自互联网）

（7334669）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：六部门约谈网约车平台 保证顺风车安全底线http://news.zol.com.cn/733/7334669.html