家居涨幅超400%，全屋定制翻45倍，拼多多引领新家居时代

“今年前三季度，拼多多平台的家居用品整体销量相比去年同期上涨400%以上，覆盖超过90%的知名品牌，已经成为引领新家居时代的主要平台。”11月27日，拼多多联合创始人冬枣在“2019酷+全球泛家居数字化生态大会”上表示。



拼多多联合创始人冬枣

近两年，全国建材家居市场不断变革。在存量房时代、供给侧结构性改革等市场机遇下，家居行业逐渐呈现出销售渠道多样化、企业运营集团化、家居产品智能化等发展趋势。期间，众多家居品牌构建起了自己的电商体系，拓宽网络销售渠道成为品牌发展的重要一环。

家居类目是拼多多今年销量上涨最快的商品类目之一。冬枣表示，今年前三季度，拼多多的家居用品整体销量同比涨幅超过400%，极大振奋了家居行业的整体信心。“凭借出色的商品服务和良好的购物体验，拼多多迅速跃居家居行业第二大线上市场。”

“全屋定制”销量翻45倍

冬枣表示，平台的数据显示，家居行业中全屋定制的涨幅最高，今年1-9月的销量是去年同期的45倍，“显示出消费者对个性化、定制化家居用品的需求强烈。”

办公家具的销量同比上涨610%，位居行业销量涨幅第二。办公桌、电脑椅、文件柜是各大公司都要购买的“三件套”。

五金工具的销量同比涨幅为490%，排名第三。“五金工具的销量中，有超过七成来自三线及三线以下城市，这里的消费者普遍具有一定的动手能力，同时，自己购买五金工具来安装家电或其他设备，还能省下一笔安装费、服务费。”冬枣表示。

床上用品排名第四，同比涨幅约为200%。冬枣认为，以床上用品为首的家纺类产品，正逐渐显现出“快消品”的风格。“产品越来越轻包装、重实用性，注重风格化和多样化。全棉类产品最受平台消费者亲睐。”

而从区域而言，一二线城市和低线城市的家居市场，分别呈现出“向上趋好、向下趋省”的态势。冬枣表示，以北上广深为首的一二线城市消费者，在选购家居用品时，往往更注重品质和服务，销量向头部品牌集中，马太效应下，强者愈强。

“低线城市的消费者往往更注重性价比。”冬枣说，“因此平台在家装节活动期间，鼓励消费者自己动手安装买到的家居用品。平台五金工具销量大涨，在一定程度上就是受此带动。”

“新品牌计划”助力企业快速打开市场

在购买人群上，“95后”正式成为新的生力军。冬枣透露，拼多多今年前三季度的家居用品销量，有50%以上是“95后”下的单。“他们对采用新款式、新材料的产品认可度高，追求与众不同的个性化需求强烈。”

此外，智能家居已成为行业重要的新增力量。随着人工智能和其他各项技术的成熟应用，智能门锁、智能网关、门窗传感器等新产品在平台上层出不穷。“消费者关注度越来越高，不断有大型公司进入市场，智能家居大有走向‘全屋智能’之势。”冬枣表示。



拼多多“新品牌计划”助力南方生活迅速打开市场销量

值得一提的是，今年7月底和10月初，家居行业的两大知名企业“宝缦集团”和“南方生活”先后加入拼多多“新品牌计划”。通过合作，拼多多向两家企业分别提供了消费大数据对接、研发建议和价格指导等服务，使得两家企业在平台上开设的品牌旗舰店，在极短的时间内销量就双双突破了10万+。

冬枣表示，平台下一步将在家居行业有“大动作”。“我们计划未来三年内，通过产业带智能化改造和消费数据引导，带领超过500个产业带商家迈入‘亿元俱乐部’，10000家步入‘千万俱乐部’。我们希望通过这种模式，降低家居品牌的电商运营成本，不断推动优质产能脱颖而出，持续为消费者带来平价高质产品和服务。”冬枣说。

“2019酷+全球泛家居数字化生态大会”是由家居全案设计平台酷家乐主办的行业盛会。大会每年都会吸引数千家家居品牌和科技企业参与，超1000位一线家居设计师、上万名全球泛家居精英到场旁听。本届大会以“酷科技·未来家”为主题，将探讨、帮助泛家居行业应对数字化时代带来的变革。

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