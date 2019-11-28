中关村在线消息：北京时间11月28日消息，近日Uber联合创始人特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）在过去的一周时间里持续抛售了840万股Uber的股票，这些股票总价值高达2.5亿美元。



Uber创始人再抛售Uber股票 累计套现17亿美元

据了解，自11月6日Uber上市的股票锁定期到期以来，卡兰尼克已经售出了价值超过17亿美元的Uber股票。人们并不清楚这位已经不再公司任职的Uber创始人将会怎样使用这笔资金，而卡兰尼克方面也没有进行回应。

今年8月份的时候，Uber公布了第二季度业绩财报。财报显示，Uber获得31.7亿美元净收入，同比增长14%，低于此前市场预期的33.6亿美元；亏损52.4亿美元，剔除一次性股权激励支出的影响仍然亏损13亿美元，同比亏大30%，创下迄今为止最大亏损。

Uber上市不足三月，投资者已开始怀疑它的盈利能力，公司CEO Dara Khosrowshahi在上周表示，将对市场营销部门裁员约400人。

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